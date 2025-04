Meteo Israele, spaventosa tempesta di polvere oscura Shivta | VIDEO

MeteoWeb

Situazione meteo difficile in Medio Oriente, dove venti molto forti stanno sferzando la Striscia di Gaza, la Giordania, la Cisgiordania e Israele, e proprio qui stanno alimentando giganteschi incendi, che hanno portato alla dichiarazione dell’emergenza nazionale. Questi venti, detti khamsin, sono responsabili anche della tempesta di polvere in atto a Shivta, nel deserto del Negev, in Israele, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. L’atmosfera è letteralmente marziana, con la vista che è completamente arancione e la visibilità azzerata. Il vento è responsabile anche di disagi in Giordania.

Il “khamsin” è un vento piuttosto caldo, secco e polveroso che periodicamente spazza l’Egitto e il bacino orientale del mar Mediterraneo, con risentimenti fino alle coste dell’Asia minore in particolari situazioni sinottiche. Il nome deriva dall’arabo “khamsun” o “Hamsin“, che significa cinquanta. Difatti spira per almeno cinquanta giorni l’anno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.