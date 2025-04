Meteo, pazza primavera: dal metro di neve di Bardonecchia ai bagni di Lampedusa

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Nord Italia, in particolare il settore occidentale, sferzato da piogge torrenziali record, causa di esondazioni, frane e allagamenti e purtroppo anche una vittima. Protagonista anche la neve, caduta in grande quantità sulle Alpi piemontesi. La Dama Bianca è scesa ad imbiancare anche Aosta, ad appena 600 metri di altitudine. Il capoluogo valdostano oggi ha vissuto una giornata tipicamente invernale a metà aprile, tra la neve e le temperature scese al di sotto dello zero.

Situazione totalmente diversa al Sud, che sta vivendo giorni di primavera. Il contrasto con il Nord è netto. La combo, realizzata con due immagini tratte dal circuito di Skylinewebcam, mostra persone mentre prendono il sole sulla spiaggia della Guitgia, a Lampedusa, e gli impianti di sci di Bardonecchia (Torino), ricoperti da più di un metro di neve.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.