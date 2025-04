Meteo Piemonte, caldo anomalo al Nord-Ovest: si scioglie la neve a Bardonecchia | VIDEO

MeteoWeb

Ultime ore di caldo al Nord-Ovest prima dell’arrivo del fronte freddo che proviene dai Balcani e che ha già fatto crollare le temperature al Nord-Est e sulle regioni adriatiche. A 2045 metri di quota sopra Bardonecchia, paese dell’alta Val di Susa, in Piemonte, oggi si è registrata una temperatura massima di +11,9°C, un valore anomalo per la località che ha favorito lo scioglimento della neve. Come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, la portata dello scioglimento è tale che si riflette nello scorrimento dell’acqua sotto i ponti della località.

