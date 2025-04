Allerta Meteo, l’irruzione fredda riporta l’inverno: freddo e neve sulle Adriatiche, ultime ore di caldo clamoroso al Nord-Ovest | LIVE

MeteoWeb

L’irruzione di aria fredda avanza sull’Italia, dove riporterà l’inverno con un marcato crollo delle temperature. La situazione attuale vede contrasti clamorosi tra le zone in cui è già arrivata l’irruzione fredda che avanza dai Balcani, ossia il Nord-Est e le regioni adriatiche, e le zone che vivono ancora un clima primaverile, come il Nord-Ovest, le regioni tirreniche e il Sud. In Piemonte, ci sono picchi di +27°C, come a Domodossola, +26°C a Torino e moltissime località a +25°C, mentre il Friuli Venezia Giulia e il Veneto registrano temperature di 11-12°C in pieno giorno sulle coste; segnaliamo: +13°C a Treviso, +14°C a Venezia, Padova, +15°C a Trieste, Udine.

È una domenica di pieno inverno su mezza Europa, come dimostra la massima di appena +3°C a Praga e la neve che ha ricoperto di bianco la Romania.

Anche in Emilia Romagna si registrano sbalzi clamorosi tra il freddo arrivato sui settori orientali e il caldo che persiste su quelli occidentali. Emblematici i dati: +12°C a Ferrara, Rimini, Cesena, Forlì, mentre alto Parmense e Piacentino beneficiano ancora di temperature piuttosto miti.

Spostandoci sulle regioni del Centro-Sud, fa freddo e piove forte in Abruzzo, Molise, Puglia: si registrano +8-9°C in pieno giorno, come fosse pieno inverno. Segnaliamo +8°C a Vieste, +9°C a Foggia, +10°C a Bari, Pescara, Termoli. In pratica, queste località del Centro-Sud hanno quasi 20°C in meno di Domodossola, chiaro segnalo dell’avanzata del fronte freddo rispetto al clima primaverile che ha caratterizzato gli ultimi giorni. Mentre il freddo avanza da est, sulle regioni tirreniche Roma registra ancora una temperatura di +20°C e Firenze di +21°C.

In serata, con l’avanzare dell’irruzione fredda, le temperature crolleranno in maniera simile anche al Nord-Ovest. Nel pomeriggio-sera di oggi, avremo il picco del maltempo che si concentrerà al Centro-Sud, ma interesserà anche alcune zone del Nord e in modo particolare il Piemonte e la Lombardia occidentali. Attese nevicate sui rilievi dell’Appennino inizialmente oltre i 1.400 metri, ma con quota neve in calo nella tarda serata e nel cuore della notte fino a quote collinari, precisamente fino a 700–800 metri di altitudine. Forti piogge e temporali anche in Sardegna e Sicilia.

Il freddo continuerà anche nei prossimi giorni.

