Meteo, la pioggia di un anno in una settimana: spiegata tragedia del Queensland

Nel periodo compreso tra la fine di marzo e l’inizio di aprile del 2025, il Queensland sud-occidentale, in Australia, è stato teatro di un evento meteorologico di eccezionale intensità che ha stravolto il territorio e la vita delle comunità locali. Precipitazioni estreme si sono abbattute sull’area del Channel Country, una delle più remote e aride del continente, scaricando in soli sette giorni una quantità d’acqua pari a quella che normalmente cade in un intero anno. Il risultato è stato drammatico: vaste pianure si sono trasformate in un’enorme distesa d’acqua, provocando inondazioni devastanti con conseguenze a lungo termine per l’economia rurale, l’ambiente e le infrastrutture.

Il settore zootecnico, spina dorsale dell’economia locale, è stato tra i più duramente colpiti. Le autorità e le associazioni di categoria stimano che oltre 100.000 capi di bestiame siano morti o dispersi a causa dell’innalzamento repentino delle acque. In alcune proprietà agricole, le perdite hanno toccato l’80% del totale degli animali allevati, mettendo a rischio la sopravvivenza economica di intere famiglie. Le immagini aeree mostrano carcasse disseminate nei pascoli allagati, una scena che testimonia la brutalità dell’evento.

Le infrastrutture pubbliche e private non sono state risparmiate. Migliaia di chilometri di strade sterrate e recinzioni sono state distrutte o inghiottite dall’acqua, isolando completamente centri abitati come Windorah e Jundah per settimane. Più di 140 arterie stradali principali sono state chiuse, impedendo l’accesso via terra agli aiuti e rendendo indispensabili gli interventi aerei per soccorrere le persone rimaste bloccate. Le operazioni di evacuazione hanno visto l’impiego di elicotteri, che hanno trasportato centinaia di residenti verso aree più sicure.

Nonostante le conseguenze devastanti, l’evento ha generato anche effetti ambientali inattesi. Le acque alluvionali stanno confluendo verso il lago Eyre (Kati Thanda–Lake Eyre), il punto più basso dell’Australia, che solo in rare occasioni riesce a riempirsi parzialmente o completamente. Quando accade, si innesca un raro processo ecologico che trasforma l’arido bacino salato in un’oasi brulicante di vita, attirando uccelli migratori e rivitalizzando la vegetazione. Anche se temporaneo, questo fenomeno offre un sollievo agli ecosistemi locali e rappresenta un’opportunità di studio per la comunità scientifica.

Le cause alla base di questo eccezionale episodio meteorologico sono state individuate in un persistente sistema di bassa pressione che ha convogliato masse d’aria calda e umida dalle regioni tropicali verso l’entroterra australiano. A ciò si sono aggiunte temperature oceaniche superiori alla media, che hanno intensificato il ciclo dell’acqua, rendendo le precipitazioni più abbondanti. Secondo gli esperti, il cambiamento climatico in atto sta contribuendo a rendere questi eventi sempre più frequenti e intensi, mettendo in discussione la resilienza delle comunità rurali e dei sistemi agricoli.

Il confronto con eventi storici rende ancora più evidente l’eccezionalità delle inondazioni del 2025. Persino il famigerato 1974, considerato l’anno più piovoso mai registrato in Australia e segnato dal passaggio del ciclone Wanda, è stato superato in termini di accumulo di pioggia e danni. A differenza di allora, però, il disastro del 2025 non è stato causato da un ciclone tropicale, bensì da un insieme di condizioni meteorologiche straordinarie che hanno agito in maniera meno appariscente ma non meno distruttiva.

La risposta all’emergenza è stata rapida ma complessa. Le autorità federali e statali hanno attivato misure straordinarie, includendo sussidi per la ripresa economica, aiuti alle famiglie colpite e fondi per la ricostruzione delle infrastrutture. Organizzazioni umanitarie come Rural Aid si sono mobilitate per portare assistenza diretta agli agricoltori, distribuendo mangimi per il bestiame sopravvissuto, generi di prima necessità e supporto psicologico.

