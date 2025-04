Meteo, lo spettacolo dei Cirri sullo Stretto di Messina: cosa sono le bellissime “nuvole dei pittori” | FOTO

MeteoWeb

Grande spettacolo oggi, Vigilia di Pasqua 2025, al Sud Italia per la presenza diffusa dei Cirri, tra le nubi più belle e affascinanti in assoluto. Sono considerate le “nuvole dei pittori“, perchè arredano il cielo proprio come se fossero uscite dalle tele degli artisti. Anche se in realtà sono gli artisti che si ispirano alla natura per i loro quadri più belli, riprendendo appunto i cirri.

I cirri sono le piume del cielo, delicati arabeschi di ghiaccio che danzano a grandi altezze, sospesi tra la troposfera e il sogno. Si formano tra i 6.000 e i 13.000 metri d’altitudine, dove l’aria è rarefatta e le temperature precipitano ben sotto lo zero. Qui, il vapore acqueo si trasforma in cristalli di ghiaccio, modellati dai venti in filamenti evanescenti che sembrano tracciati da un pennello invisibile.

Il loro nome deriva dal latino cirrus, che significa “ricciolo” o “filo di capelli”, e mai scelta fu più poetica: osservandoli, si ha davvero l’impressione che il cielo abbia sciolto i capelli al vento.

Dal punto di vista scientifico, i cirri sono nubi alte e sottili, composte esclusivamente da cristalli di ghiaccio. Per questo sono bianchissime, e non provocano pioggia, ma sono spesso sentinelle del cambiamento, anticipando l’arrivo di un fronte caldo o di un sistema perturbato, proprio come succede in queste ore sull’Italia in quanto annunciano l’arrivo del Ciclone Fritz. Quando si dispongono a bande larghe e si infittiscono, possono annunciare l’arrivo di un peggioramento meteorologico entro le successive 24-48 ore.

Affascinanti anche nella loro variabilità, i cirri si presentano in diverse forme:

i cirrus fibratus , che sembrano fili sparpagliati e paralleli;

, che sembrano fili sparpagliati e paralleli; i cirrus uncinus , simili a falci o uncini, spesso indicativi dell’arrivo di una perturbazione;

, simili a falci o uncini, spesso indicativi dell’arrivo di una perturbazione; i cirrus spissatus, più densi e meno trasparenti, talvolta originati dalle scie degli aerei.

Ma oltre la meteorologia, i cirri parlano anche all’anima. Nei momenti di quiete, al tramonto o all’alba, diventano tavolozze di luce, riflettendo toni rosati, dorati e arancio acceso, trasformando il cielo in una tela viva. Sono, a tutti gli effetti, un ponte tra la scienza e la poesia, una manifestazione visibile di ciò che accade nei confini più alti dell’atmosfera, là dove la Terra sfuma nel cosmo.

Guardare i cirri è come leggere un antico manoscritto del cielo: bisogna saperli interpretare, ma anche lasciarsi incantare.

