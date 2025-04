Morta bimba di 5 anni dopo un arresto cardiaco: era stata operata alle tonsille giorni prima

MeteoWeb

E’ morta la bimba di cinque anni di Caprie, in Valsusa, colpita da arresto cardiaco. La piccola che, a quanto si è appreso, alcuni giorni prima sarebbe stata operata di tonsille, secondo una prima ricostruzione si sarebbe improvvisamente sentita male mentre si trovava a casa e quindi trasportata d’urgenza con l’elicottero all’ospedale infantile del capoluogo piemontese. A nulla però sono valsi gli sforzi dei medici per salvarle la vita. Ora dovranno essere le indagini a chiarire le cause della morte e verificare se ci siano eventuali collegamenti tra l’intervento e il malore. Intanto l’amministrazione comunale ha annullato tutti gli eventi previsti in questi giorni e per il giorno del funerale sarà proclamato il lutto cittadino. Chiusa anche la scuola d’infanzia.

