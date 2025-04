NASA, tagli massicci al budget scientifico proposti nella bozza di bilancio della Casa Bianca

MeteoWeb

Il budget scientifico della NASA potrebbe essere quasi dimezzato in base a una prima versione della proposta di bilancio del Presidente Donald Trump al Congresso, una mossa che porrebbe fine a miliardi di dollari di missioni in corso e future, secondo due persone a conoscenza diretta del piano dell’amministrazione. Il piano di bilancio, inviato alla NASA dall’Office of Management and Budget (OBM), assegnerebbe al Science Mission Directorate della NASA 3,9 miliardi di dollari, in calo rispetto all’attuale budget di circa 7,3 miliardi di dollari, secondo le fonti che hanno parlato a condizione di anonimato perché non autorizzate a discuterne pubblicamente i dettagli.

La portavoce della NASA, Bethany Stevens, ha rilasciato una breve dichiarazione: “la NASA ha ricevuto il passback del bilancio per l’anno fiscale 2026 dall’Office of Management and Budget e ha avviato il processo deliberativo”.

La proposta di bilancio, sebbene non ancora formalmente presentata al Congresso, eliminerebbe una lunga lista di missioni planetarie e astronomiche, tra cui il prossimo grande telescopio spaziale della NASA e l’obiettivo dell’agenzia di riportare sulla Terra campioni di Marte alla ricerca di tracce di vita antica.

Il bilancio per l’astrofisica della NASA subirebbe un duro colpo, passando da circa 1,5 miliardi di dollari a 487 milioni di dollari. La scienza planetaria subirebbe un calo da 2,7 miliardi di dollari a 1,9 miliardi di dollari. Le scienze della Terra scenderebbero da circa 2,2 miliardi di dollari a 1,033 miliardi di dollari.

“Questo è un evento di livello estinzione per la scienza della NASA”, ha affermato Casey Dreier, responsabile delle politiche spaziali della Planetary Society, un gruppo di difesa dello spazio. “Interrompe inutilmente missioni scientifiche funzionali e produttive e cancella nuove missioni attualmente in fase di sviluppo, sprecando miliardi di dollari dei contribuenti. Questa non è una gestione né efficiente né intelligente del bilancio”.

I telescopi spaziali Hubble e Webb – celebri per la loro lunga lista di scoperte e per le loro straordinarie immagini dell’Universo – continuerebbero a beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla proposta. Tuttavia, nessun altro telescopio verrebbe finanziato. Tra questi, il telescopio spaziale Nancy Grace Roman, progettato per studiare galassie e pianeti lontani da un avamposto orbitale a circa un milione di miglia dalla Terra. L’hardware del Roman è già installato e in fase di integrazione e test presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland. Il lancio del Roman è previsto per settembre 2026.

La bozza di bilancio, nota come “passback”, è una fase del processo con cui il Presidente invia al Congresso una richiesta di bilancio per l’anno fiscale 2026. Il Congresso ha il potere di gestire le finanze e può salvare i programmi che la Casa Bianca intende interrompere.

Ars Technica ha riferito il mese scorso che il budget scientifico della NASA potrebbe essere ridotto fino al 50%.

Le reazioni

“Se continuano con questo tipo di barbarie, faranno sprofondare la NASA in un baratro profondo”, ha dichiarato Bill Nelson, amministratore della NASA sotto la presidenza di Joe Biden, in un’intervista. “Se si distrugge la scienza della NASA, si distrugge l’intero programma di esplorazione, e questo avrà ripercussioni anche sul programma di esplorazione umana”.

Tagli massicci della scienza metterebbero il Goddard della NASA in una posizione pericolosa. “Sarebbe una perdita enorme per il nostro Paese, perché ciò che fanno gli uomini e le donne del Goddard è il fondamento di tutto ciò che facciamo nello spazio“, ha dichiarato al Washington Post il senatore Chris Van Hollen (democratico del Maryland). Ha affermato che la delegazione del Maryland reagirà. “Penso che ci sarà una forte resistenza bipartisan al Congresso al taglio delle missioni che sono il fondamento del nostro programma spaziale”, ha affermato. “Avrà un impatto molto dannoso sul nostro programma spaziale, sui programmi di sicurezza nazionale e minerà la nostra leadership nel campo dell’innovazione tecnica e della ricerca scientifica”.

Le parole di Jared Isaacman

La NASA non ha ancora un amministratore confermato. Il candidato di Trump, l’imprenditore miliardario Jared Isaacman, è comparso nei giorni scorsi davanti alla Commissione Commercio, Spazio e Trasporti del Senato. La maggior parte delle domande dei membri della Commissione si è concentrata sulle ambizioni della NASA in materia di voli spaziali con equipaggio umano e sul fatto che Isaacman avrebbe sostenuto la missione lunare Artemis così come attualmente concepita, che prevede molteplici allunaggi e una presenza umana permanente utilizzando razzi e veicoli spaziali della NASA, nonché lander costruiti da SpaceX e Blue Origin di Jeff Bezos.

Isaacman ha affermato di sostenere la missione sulla Luna e ha promesso che potrebbe essere realizzata parallelamente alle missioni su Marte. A un certo punto, ha affermato che Marte avrebbe dovuto essere la priorità, ma dopo essere stato pressato dal senatore Ted Cruz, ha affermato: “non dobbiamo prendere una decisione binaria tra Luna e Marte, o la Luna deve venire prima di Marte“. Marte è la destinazione preferita da Trump ed Elon Musk, il fondatore di SpaceX che sogna da tempo di creare una civiltà umana sul Pianeta rosso.

Ma Isaacman non ha mostrato alcun interesse a tagliare i programmi scientifici per aumentare i finanziamenti ai voli spaziali con equipaggio umano. Si è definito “un sostenitore della scienza”. Se confermata, ha affermato, “la NASA sarà un moltiplicatore di forza per la scienza. Faremo leva sul talento e le capacità scientifiche della NASA per consentire alle istituzioni accademiche e all’industria di aumentare il tasso di scoperte che cambieranno il mondo. Lanceremo più telescopi, più sonde, più rover e ci impegneremo a comprendere meglio il nostro pianeta e l’Universo al di là di esso”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.