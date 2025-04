Neuralink avvia il reclutamento globale per impiantare chip nel cervello

MeteoWeb

Neuralink, la società di interfaccia cervello-computer (BCI) fondata dal miliardario della tecnologia Elon Musk, sta cercando volontari in tutto il mondo per unirsi alla sua ricerca rivoluzionaria. Lo studio si concentra su un impianto cerebrale progettato per consentire alle persone di controllare i computer usando i propri pensieri. In un post su X, Neuralink ha annunciato che sta cercando in particolare partecipanti con tetraplegia, una condizione che provoca la paralisi di tutti e quattro gli arti, per registrarsi nel suo database pazienti.

“Il registro pazienti Neuralink è ora aperto a livello globale! Se soffri di tetraplegia e sei interessato a esplorare modi innovativi per controllare un computer usando i tuoi pensieri, ora puoi registrarti da qualsiasi parte del mondo“, ha affermato la società. Per essere inseriti nell’elenco, è sufficiente inviare una domanda sul sito ufficiale di Neuralink.

Il PRIME Study

Finora, Neuralink ha impiantato con successo il suo dispositivo in tre pazienti. La società è tra le numerose aziende globali che sviluppano e testano impianti cerebrali sperimentali volti a ripristinare la mobilità e la comunicazione per le persone con gravi condizioni neurologiche.

La sperimentazione clinica in corso di Neuralink, denominata PRIME Study, sta valutando la sicurezza e la funzionalità del suo impianto in individui con lesioni del midollo spinale cervicale o sclerosi laterale amiotrofica (SLA), che hanno poca o nessuna funzionalità della mano. L’obiettivo è valutare se il dispositivo può aiutarli a utilizzare dispositivi digitali tramite segnali neurali.

Elon Musk ha precedentemente accennato ad ambizioni più ampie per la tecnologia di Neuralink, tra cui il raggiungimento di una “simbiosi con l’intelligenza artificiale“ per migliorare le capacità cognitive umane.

Cosa bisogna sapere

Neuralink è un’azienda fondata da Elon Musk nel 2017 per impiantare elettrodi nel cervello delle persone. Secondo Musk, l’impianto Neuralink consentirebbe alle persone di controllare i propri telefoni o computer e, tramite essi, quasi tutti i dispositivi, semplicemente pensando. Neuralink si basa su decenni di tecnologia volta a impiantare elettrodi nel cervello umano per interpretare segnali e trattare condizioni come paralisi, epilessia e morbo di Parkinson.

Uno dei primi dispositivi è noto come Utah array ed è stato dimostrato per la prima volta su un essere umano nel 2004. Molti concorrenti sono entrati nel campo, tra cui Synchron e Precision Neuroscience.

Il dispositivo Neuralink contiene più di 1.000 elettrodi, molti di più rispetto ad altri impianti. Prende di mira singoli neuroni, mentre molti altri dispositivi in ​​fase di sviluppo prendono di mira segnali da gruppi di neuroni. Se funziona, ciò dovrebbe consentire un grado di precisione più elevato.

