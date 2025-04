Nuova eruzione in corso in Islanda, “fessura lunga 500 metri e continua a crescere”

MeteoWeb

Un vulcano ha iniziato a eruttare nel Sud/Ovest dell’Islanda oggi, a sole poche ore di distanza dall’evacuazione di un centro abitato vicino e della spa Blue Lagoon. Fiamme e fumo hanno riempito nell’aria mentre la fessura vulcanica si apriva vicino alla città di Grindavík, dove circa 40 case sono state evacuate, ha riportato la rete nazionale RUV. La comunità, situata nella penisola di Reykjanes, era stata in gran parte evacuata un anno fa quando il vulcano si è risvegliato dopo essere rimasto dormiente per 800 anni. “La fessura è ora lunga circa 500 metri ed è arrivata oltre la barriera protettiva a Nord di Grindavík“, ha dichiarato in una nota l’Ufficio Meteorologico Islandese. “La fessura continua a crescere e non si può escludere che possa continuare ad aprirsi più a Sud“. Il flusso di magma è iniziato intorno alle 06:30 ora locale, accompagnato da una forte scossa sismica simile a quelle delle precedenti eruzioni, ha affermato l’Ufficio Meteorologico Islandese.

