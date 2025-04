Raffica di terremoti in Islanda: si teme nuova eruzione, evacuazioni in corso

MeteoWeb

In Islanda le autorità hanno evacuato una città e la spa Blue Lagoon nella parte sudoccidentale del Paese mentre un vulcano minaccia di eruttare per l’8ª volta. Il magma sarebbe in movimento vicino alla città di Grindavik, dove sono state evacuate circa 40 case, ha affermato l’emittente nazionale RUV. La comunità, situata sulla penisola di Reykjanes, è stata in gran parte evacuata un anno fa quando il vulcano si è risvegliato dopo essere rimasto inattivo per 800 anni. La raffica di scosse di terremoto che si sta registrano in queste ore è simile alle precedenti eruzioni, secondo l’Icelandic Met Office, che precisa: “Al momento il magma non ha raggiunto la superficie, ma è probabile che si verifichi un’eruzione“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.