Oggi storica missione: Blue Origin porta il primo equipaggio tutto al femminile nello Spazio, come vedere il lancio

Oggi, 14 aprile 2025, i riflettori di tutto il mondo sono puntati sul cielo del Texas occidentale. Blue Origin, l’azienda aerospaziale fondata da Jeff Bezos, si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia dell’esplorazione spaziale con il lancio del primo equipaggio interamente femminile a bordo del veicolo New Shepard.

La finestra di lancio si aprirà alle 15:30 ora italiana, con decollo dal sito noto come Launch Site One, anche chiamato Corn Ranch.

La missione, denominata NS-31, rappresenta l’11° volo turistico spaziale per la compagnia, ma soprattutto un evento epocale: è la prima volta, dalla leggendaria missione di Valentina Tereshkova nel 1963, che un intero equipaggio femminile raggiungerà lo Spazio. Allora Tereshkova trascorse 3 giorni in orbita, mentre oggi il volo delle 6 pioniere durerà appena 11 minuti, ma sarà comunque sufficiente per superare i 100 km di altitudine, oltre la famosa linea di Kármán, confine simbolico tra l’atmosfera terrestre e lo Spazio.

Le protagoniste della missione

A bordo di New Shepard voleranno 6 donne provenienti da diversi ambiti professionali e culturali:

Katy Perry , celebre cantante pop e ex conduttrice di American Idol, che aggiunge un tocco di glamour e popolarità alla spedizione;

, celebre cantante pop e ex conduttrice di American Idol, che aggiunge un tocco di glamour e popolarità alla spedizione; Gayle King , co-conduttrice del programma televisivo CBS Mornings;

, co-conduttrice del programma televisivo CBS Mornings; Lauren Sánchez , giornalista e imprenditrice, nonché compagna di Jeff Bezos;

, giornalista e imprenditrice, nonché compagna di Jeff Bezos; Amanda Nguyen , attivista per i diritti civili e fondatrice di Rise, organizzazione impegnata nella tutela dei diritti umani;

, attivista per i diritti civili e fondatrice di Rise, organizzazione impegnata nella tutela dei diritti umani; Aisha Bowe , ingegnere aerospaziale e imprenditrice nel settore tecnologico;

, ingegnere aerospaziale e imprenditrice nel settore tecnologico; Kerianne Flynn, produttrice di documentari, impegnata nella narrazione di storie di grande impatto sociale.

Il volo, pur essendo di breve durata, consentirà all’equipaggio di vivere l’esperienza dell’assenza di peso e di osservare la curvatura terrestre prima di rientrare dolcemente sulla Terra, con paracadute.

Come vedere il lancio

Il lancio della missione NS-31 sarà trasmesso in diretta streaming su X sul canale ufficiale di Blue Origin e anche sul sito web dell’azienda. La trasmissione dovrebbe iniziare 90 minuti prima del decollo.

Il programma di voli spaziali turistici di Blue Origin

Blue Origin ha avviato i suoi voli spaziali commerciali nel 2021, con missioni totalmente automatizzate che non prevedono la presenza di piloti a bordo. Il sistema di lancio New Shepard, riutilizzabile e alimentato da un motore BE-3 a idrogeno e ossigeno liquidi, è stato concepito proprio per democratizzare l’accesso allo Spazio. Finora, numerose celebrità hanno già partecipato a questi voli, tra cui l’attore William Shatner e il presentatore Michael Strahan.

Intanto, la compagnia guarda già al futuro con il razzo orbitale New Glenn, che ha completato il suo volo inaugurale il 16 gennaio 2025 da Cape Canaveral, segnando un ulteriore passo avanti verso l’espansione delle missioni oltre l’orbita terrestre.

