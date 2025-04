Il padre di Musk smentisce le pressioni di Elon su Trump: “non ha cercato di influenzarlo sui dazi”

MeteoWeb

“Elon non ha cercato di influenzare Trump per i dazi”. Lo ha affermato Errol Musk, il padre del miliardario Elon Musk intervistato a Zona Bianca su Retequattro. L’uomo ha inoltre minimizzato il saluto romano fatto a gennaio dal figlio all’insediamento di Trump. Un gesto che aveva causato un polverone di polemiche. “Non ha alcun senso, è assurdo – ha detto Errol Musk – Lui ha solo fatto ‘Evviva, Evviva’, tutto questo è veramente una barzelletta, direi”. Poi conclude: “i miei rapporti con Elon sono ottimi. Sono appena stato negli Stati Uniti per portargli dei documenti, ma non sono riuscito a darglieli di persona e ho chiesto che gli venissero consegnati. I nostri rapporti sono buoni. Da bambino Elon è stato bravissimo. Tutti i miei bambini sono stati bravissimi, molto intelligenti e io non mi sono mai dovuto preoccupare di loro”, ha aggiunto.

