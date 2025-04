Papa Francesco, oggi il Natale di Roma ma la città si ferma per lutto

MeteoWeb

Papa Francesco è morto nel giorno del Natale di Roma, che per la Capitale è una giornata di festa e di eventi pubblici. Ma oggi, in segno di lutto, è tutto sospeso, ha fatto sapere il Comune. Oggi, in occasione del 2778° anniversario dalla fondazione della Città Eterna, erano previste alcune celebrazioni, a partire dalla deposizione di una corona di alloro al Milite Ignoto, a Piazza Venezia, con il sindaco Roberto Gualtieri, ma la cerimonia fissata per le 10 è stata annullata: stop agli eventi per due giorni, il messaggio del Campidoglio.

“Le iniziative organizzate in Campidoglio per il Natale di Roma sono annullate in segno di rispetto e di lutto della città“, ha fatto sapere l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, ricordando “un Papa amico dei popoli, degli ultimi, dei migranti, dei movimenti sociali. Che ha rafforzato il dialogo interreligioso e lo scambio rispettoso con i non credenti. Che non ha mai smesso di gridare contro l’orrore della guerra. Che la terra ti sia lieve, Francesco”.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, era previsto sul Colle Capitolino un programma di eventi gratuiti per la ‘Festa di Roma’: concerti, performance di danza, happening poetici e teatrali, lezioni sulla storia di Roma, arte di strada e attività ricreative per bambine e bambini. Annullato anche il concerto in piazza della band ‘Il Muro del Canto’ in programma per la serata. Stop alle iniziative pubbliche anche domani: tra le attività annullate, la presentazione di un libro in Sala della Protomoteca.

