Pasquetta di maltempo in Sardegna e Sicilia, temporali pomeridiani al Centro

È una Pasquetta segnata dal maltempo su parte dell’Italia, in riduzione rispetto a quanto ipotizzato nei giorni scorsi. Forti temporali pomeridiani stanno colpendo alcune regioni del Centro, mentre il maltempo è più diffuso in Sicilia e Sardegna. Proprio dalla Sardegna, arrivano i dati pluviometrici più rilevanti. Finora segnaliamo: 28mm ad Assemini, 27mm a Pula, 26mm a San Basilio, 24mm a Capoterra, Decimomannu, San Sperate, Uta, 23mm a Domus de Maria, 22mm a Poggio dei Pini, 18mm a Cagliari.

Temporali pomeridiani stanno colpendo la zona dell’Appennino centrale, in particolare tra Umbria e Lazio, con sconfinamenti anche in Abruzzo, Marche e Toscana.

Da domani, martedì 22 aprile, inizierà una fase nuova dal punto di vista meteorologico sull’Italia. Per i prossimi dieci giorni, continuerà ad imperversare il maltempo con il transito di altri due Cicloni Atlantici, uno tra 24 e 25 aprile e un altro tra domenica 27 e lunedì 28 aprile.

