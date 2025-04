Perché la Pasqua 2025 cade così tardi? Tutta colpa della Luna

MeteoWeb

Domenica 20 aprile 2025 è la data della Pasqua, insolitamente tardiva. Perché cade così tardi quest’anno? La risposta, come spesso accade quando si parla di festività con date mobili, si trova tra le pieghe del calendario lunare e nelle antiche regole ecclesiastiche. E, no, non è solo una questione di astronomia.

Il plenilunio di aprile: tra fiori e tradizione

In Italia, il plenilunio di aprile cadrà esattamente alle 02:22 del 13 aprile, nella notte tra sabato e domenica. Questo evento, noto nella tradizione anglosassone come “Pink Moon” (Luna Rosa), non deve trarre in inganno: la Luna non sarà affatto rosa. Il nome deriva dal periodo dell’anno in cui fiorisce il Phlox subulata, una pianta dai fiori rosa tipica del Nord America. La Luna, come sempre, apparirà bianca o leggermente dorata, ma mai davvero rosa.

La Luna che decide la Pasqua

Il plenilunio di aprile è noto anche come Paschal Moon, ovvero la luna pasquale. Si tratta del plenilunio che cade subito dopo l’equinozio di primavera (che per la Chiesa è fissato sempre al 21 marzo). Secondo la regola, la Pasqua cristiana si celebra la domenica successiva al primo plenilunio dopo l’equinozio.

Quando l’astronomia non basta

La Chiesa non si affida al vero calendario astronomico, ma a tabelle ecclesiastiche risalenti a secoli fa, che si basano su metodi come l’epatta e il Numero d’Oro (il cosiddetto computus paschalis). Dall’altro lato, conta anche l’orario preciso del plenilunio.

Nel 2025, la Luna piena si verifica dopo la mezzanotte del 12 aprile nei fusi orari europei, alle 02:22 del 13 aprile in Italia. Questo significa che per la Chiesa di Roma, che fa fede nella determinazione della data, il plenilunio pasquale è avvenuto la domenica stessa, non prima. Di conseguenza, la domenica “utile” per la Pasqua diventa quella successiva: il 20 aprile.

Curiosità e stranezze pasquali

Il calcolo della Pasqua ha prodotto, nel corso dei secoli, alcune vere e proprie anomalie:

La data più precoce possibile per la Pasqua è il 22 marzo (ultima volta nel 1818, la prossima nel 2285);

possibile per la Pasqua è il (ultima volta nel 1818, la prossima nel 2285); La più tardiva è il 25 aprile ;

è il ; Dal 2000 al 7999, la data in cui Pasqua cade più spesso è il 19 aprile ;

; Curiosamente, nel calendario gregoriano non sono mai cadute 10 Pasque consecutive ad aprile, ma ciò accadrà per la prima volta tra il 2856 e il 2865;

La Pasqua tra Passover ed Equinozi

La Luna pasquale ha anche un’importanza fondamentale per il calendario ebraico, in quanto segna l’inizio della festività di Pesach (Pasqua ebraica), che inizia il 15 del mese di Nisan, dopo il novilunio successivo all’equinozio. In questo senso, la Luna di aprile funge da crocevia culturale e religioso, unendo simbolicamente tradizioni millenarie.

