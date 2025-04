Arriva il picco delle Liridi: quando vedere le stelle cadenti? Ecco il momento ideale

MeteoWeb

Come ogni anno, anche nel 2025 il cielo di aprile ci regala uno degli eventi astronomici più attesi della primavera: lo sciame meteorico delle Liridi. Attivo dal 16 al 25 aprile, il picco dello spettacolo celeste è previsto per la notte tra il 21 e il 22 aprile, offrendo agli osservatori il momento migliore per ammirare le famose “stelle cadenti“.

Un dono della cometa Thatcher

Le Liridi sono frammenti lasciati dalla Cometa Thatcher (C/1861 G1), che la Terra attraversa ogni anno nello stesso periodo. Durante il picco dello sciame, il nostro pianeta entra nella parte più densa di questo flusso di detriti, aumentando significativamente la possibilità di avvistare meteore brillanti con lunghe scie luminose.

Quando vedere le stelle cadenti: il momento ideale

È consigliato alzarsi presto: le ore migliori per osservare lo sciame saranno quelle poco prima dell’alba, intorno alle 3 o 4 del mattino (ora locale) del 22 aprile. In quel momento il cielo è più buio e il radiante delle Liridi – il punto nel cielo da cui sembrano originare le meteore – sarà al suo massimo, aumentando il numero di meteore visibili.

Tuttavia, è bene non fissare direttamente il radiante. Guardando leggermente di lato si potranno cogliere le scie più lunghe e spettacolari, poiché si sviluppano lateralmente rispetto al punto di origine apparente.

Perché dopo mezzanotte?

La spiegazione risiede nella dinamica del nostro pianeta nello Spazio. Prima di mezzanotte, ci troviamo sul “lato in ombra” della Terra rispetto alla direzione del suo moto orbitale. Dopo la mezzanotte, invece, ruotiamo sul “lato frontale”, quello che affronta direttamente la scia di detriti cometari. È un po’ come viaggiare in macchina sotto la pioggia: sul parabrezza anteriore vedremo molte più gocce che sul lunotto posteriore.

Liridi, appuntamento con il cielo

Senza bisogno di telescopi o strumenti particolari, basta un luogo buio, lontano dall’inquinamento luminoso, e un po’ di pazienza. Sdraiatevi su una coperta o su una sedia reclinabile, con gli occhi rivolti verso l’alto, e ammirerete di uno degli spettacoli più antichi e affascinanti che la natura ci offre. Le Liridi potrebbero regalare tra 10 e 20 meteore visibili all’ora durante il picco.

