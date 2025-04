Poás, il gigante inquieto: tutte le eruzioni più distruttive dal 1910 al 2025

MeteoWeb

Il vulcano Poás, situato nel cuore della Costa Rica, rappresenta da secoli una presenza tanto imponente quanto imprevedibile. Inserito nella cintura vulcanica centroamericana, il Poás è uno dei vulcani più studiati e sorvegliati della regione, noto per la sua intensa attività e per il cratere principale tra i più vasti e spettacolari del pianeta. Ma dietro alla sua bellezza si nasconde una storia di eruzioni talvolta devastanti, che hanno inciso profondamente sull’ambiente, sull’economia e sulla vita quotidiana delle comunità locali.

Un gigante in continua evoluzione

La natura del Poás è quella di un vulcano attivo di tipo stratovulcanico, caratterizzato da eruzioni prevalentemente esplosive. Questo significa che, invece di flussi di lava estesi, il Poás tende a rilasciare gas tossici, cenere vulcanica e frammenti piroclastici che possono avere effetti immediati e severi sul territorio. L’attività vulcanica, accompagnata dalla presenza di uno dei laghi acidi più acidi del mondo, fa di questo vulcano un osservatorio naturale per vulcanologi e geologi, ma anche un potenziale pericolo costante per la popolazione.

L’eruzione del 1910: l’inizio di una lunga serie

Uno degli episodi più significativi nella storia recente del Poás si verificò il 25 gennaio 1910. In quell’occasione, il vulcano esplose con una forza tale da proiettare una colonna di cenere fino a 8.000 metri di altezza. Secondo le stime degli esperti, furono espulsi circa 800.000 metri cubi di materiale vulcanico, una quantità sufficiente a causare danni estesi a coltivazioni, infrastrutture rurali e risorse idriche. L’evento segnò una svolta nella percezione del rischio vulcanico nel Paese e portò alle prime iniziative di monitoraggio sistematico.

Il biennio 1952–1954: le eruzioni più violente del XX secolo

Tra il 1952 e il 1954 il Poás visse un periodo di attività particolarmente intensa. Le eruzioni furono accompagnate da lanci di blocchi vulcanici e lapilli a distanze considerevoli, generando danni materiali e mettendo a rischio la sicurezza delle comunità circostanti. I racconti dei testimoni dell’epoca parlano di esplosioni fragorose, nubi di cenere che oscuravano il cielo e terreni agricoli resi sterili dalla ricaduta di materiale piroclastico.

L’eruzione “invisibile” del 1989: il pericolo silenzioso dei gas

A volte, le eruzioni non si manifestano con la potenza distruttiva delle esplosioni, ma con minacce meno spettacolari e più insidiose. Nel 1989, il Parco Nazionale Poás fu chiuso a causa di un’intensa emissione di gas solforosi, ritenuti pericolosi per la salute umana. Questo episodio mise in evidenza l’importanza del monitoraggio chimico e atmosferico, oltre che di quello sismico, per valutare i rischi associati a un vulcano attivo come il Poás.

Il ritorno alla ribalta nel XXI secolo

Negli ultimi decenni, il vulcano Poás ha mantenuto un’attività costante, con episodi più o meno intensi. L’eruzione dell’aprile 2017 rappresenta uno dei momenti salienti recenti: una serie di esplosioni costrinse le autorità a chiudere l’accesso al parco nazionale e a evacuare decine di persone. La vegetazione circostante subì danni visibili, e alcune strutture turistiche riportarono lesioni dovute alla pioggia acida e alla cenere.

Le eruzioni del 2025: un monito per il futuro

Il 2025 ha segnato un nuovo capitolo nella storia eruttiva del Poás, con due eventi significativi a marzo e aprile. Il 21 aprile, in particolare, si è registrata una potente esplosione che ha proiettato cenere e gas fino a 2.000 metri sopra il cratere, con una nube visibile dalla Valle Centrale, che comprende importanti centri urbani come Alajuela, Heredia e San José. Le conseguenze sono state immediate: sospensione delle attività scolastiche, difficoltà respiratorie tra la popolazione, interruzione temporanea dei trasporti e interventi straordinari delle autorità sanitarie.

Pochi giorni prima, a marzo, un’altra eruzione aveva già allarmato le autorità, con una colonna di cenere di circa 1.000 metri e ricadute significative su diverse comunità locali. La popolazione, già abituata alla presenza del vulcano, ha dovuto affrontare disagi legati all’accumulo di cenere vulcanica su tetti, nei sistemi idrici e nelle coltivazioni.

Una minaccia costante, una risposta sempre più sofisticata

Le frequenti attività del Poás hanno reso necessaria la creazione di una rete di monitoraggio avanzata, tra le più moderne dell’America Latina. Oggi, grazie all’impegno dell’Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), il vulcano è costantemente sorvegliato da droni, sensori chimici e sismometri. Tuttavia, la sfida non è solo tecnologica: la vera resilienza nasce da una sinergia tra scienza, educazione e preparazione della popolazione.

Conclusioni: imparare dalla storia per vivere in sicurezza

Le eruzioni del Poás ci ricordano che la bellezza della natura può nascondere anche forze dirompenti. La storia eruttiva di questo vulcano – dalle esplosioni imponenti del 1910 e degli anni ’50 fino agli eventi recenti del 2025 – ci insegna l’importanza di una cultura del rischio aggiornata, condivisa e basata su evidenze scientifiche. Vivere accanto a un vulcano attivo comporta sfide, ma anche l’opportunità di sviluppare strategie innovative di adattamento e protezione, nell’interesse delle generazioni presenti e future.

