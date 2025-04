Prevenzione sismica: riunione in Prefettura dopo il terremoto del 16 aprile nel Mar Ionio

MeteoWeb

In data odierna (28 aprile 2025) si è tenuta, presso il “Salone degli stemmi” della Prefettura, una riunione, presieduta dal Prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, per un esame congiunto di alcune tematiche di protezione civile, più che mai attuali alla luce del recente evento sismico, verificatosi lo scorso 16 aprile nel Mar Ionio, con magnitudo locale pari a 4,8° Richter. All’incontro hanno partecipato il Dirigente del Dipartimento regionale della Protezione Civile, nonché gli Amministratori ed i referenti tecnici della Citta Metropolitana e dei Comuni nei quali hanno sede i 13 Centri di Coordinamento d’Ambito di questo territorio Metropolitano.

Il Prefetto ha invitato gli Amministratori locali a porre in essere ogni iniziativa utile a rafforzare la sensibilità in materia, con particolare riguardo alla verifica ed aggiornamento delle pianificazioni comunali di protezione civile, quali strumenti necessari per la gestione dell’emergenza. Ha rimarcato, inoltre, la necessità di procedere all’implementazione della attività volte ad una corretta e puntuale informazione ai cittadini, in merito alla pericolosità sismica del proprio territorio ed ai comportamenti di autoprotezione da adottare in caso di terremoto.

Il Dirigente del Dipartimento regionale della Protezione Civile ha partecipato le strategie poste in essere per completare il quadro delle pianificazioni di emergenza di livello comunale, evidenziando che l’iter dei finanziamenti per la redazione dei piani comunali e per l’apposizione della cartellonistica di emergenza dovrebbe concludersi nell’anno in corso. I rappresentanti degli Enti locali, nel concordare sull’opportunità di avviare delle strategie mirate ad un maggiore coinvolgimento dei cittadini attraverso un’adeguata diffusione della pianificazione comunale, hanno richiesto l’implementazione delle attività di formazione dei dipendenti comunali in materia. Al termine dell’incontro è stata condivisa l’opportunità dell’inserimento di una giornata dedicata all’attività di informazione e diffusione alla popolazione nella “Settimana della Protezione Civile”, che ogni anno si svolge nel mese di ottobre.

