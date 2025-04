Previsioni Meteo EFI ECMWF: rischio eventi estremi e piogge record sull’Italia

MeteoWeb

Un’importante svolta meteorologica si prepara a coinvolgere gran parte dell’Europa, Italia compresa, già a partire dai prossimi giorni. Le prime avvisaglie sono già evidenti, ma sarà nel corso della settimana entrante che il quadro sinottico subirà una decisa trasformazione, con ripercussioni anche marcate sul nostro territorio.

Cambia il disegno atmosferico sull’Europa: arriva il regime “Atlantic Trough”

Il nuovo scenario sarà dominato da un’imponente saccatura in quota che si approfondirà tra l’oceano Atlantico e l’Europa occidentale. Questo tipo di configurazione, nota in ambito meteorologico come “Atlantic Trough” (AT), favorirà una persistente instabilità su ampie zone del continente.

In parallelo, sull’Europa orientale e fino alla Russia, si assisterà all’espansione verso nord di un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale, con un assetto di blocco: una condizione che tende a rallentare o ostacolare il movimento delle perturbazioni, causando effetti prolungati nel tempo.

Pressione in calo e flussi umidi verso l’Italia: cosa aspettarsi?

Il risultato di questa dinamica sarà un campo di pressione al suolo più basso del normale su gran parte dell’Europa centro-occidentale e sul bacino centrale del Mediterraneo, Italia compresa. Le regioni del centro-nord saranno le più esposte a un susseguirsi di impulsi perturbati, trasportati da correnti miti e molto umide provenienti prevalentemente dai quadranti sud-occidentali.

Questi flussi, oltre a incrementare l’umidità atmosferica, interagendo con le nostre catene montuose potrebbero generare precipitazioni significative, anche a carattere di rovescio o temporale.

Modelli previsionali: anomalie significative per piogge e umidità

Le ultime elaborazioni del centro meteorologico europeo (ECMWF) attraverso l’indice EFI (Extreme Forecast Index) mostrano chiaramente come la situazione attesa sia tutt’altro che ordinaria. Valori compresi tra 0,5 e 0,8 (colorazione arancione nelle mappe) indicano la possibilità di fenomeni insoliti. Dove si superano gli 0,8 (in rosso), le condizioni possono diventare persino estreme.

Le zone più a rischio, secondo i dati attuali, sembrano essere il Levante ligure e l’alta Toscana, aree dove l’interazione tra orografia e correnti umide favorisce un forte accumulo di pioggia. Anche il crinale tosco-emiliano potrebbe essere interessato, così come le regioni del nord-est, in particolare Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale.

Il ruolo del Mediterraneo: mare ancora molto caldo per il periodo

Un ulteriore fattore da tenere in considerazione è la temperatura del Mar Mediterraneo, ancora sensibilmente superiore alla media stagionale. Questo eccesso di calore marino fornisce ulteriore energia ai sistemi perturbati, potenziando la formazione di nubi cariche di pioggia.

Focus sull’Emilia: piogge abbondanti in arrivo

Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, in particolare le province centro-occidentali, le proiezioni indicano accumuli di pioggia superiori alla norma stagionale. Si tratta, va precisato, di una tendenza su scala settimanale, utile per delineare uno scenario generale, ma che richiederà continui aggiornamenti per valutare con precisione i dettagli su scala locale e giornaliera.

Conclusioni: attenzione a possibili criticità meteo

Il quadro che si delinea è dunque quello di una settimana dinamica, umida e localmente anche perturbata. L’invito, come sempre in questi casi, è a seguire costantemente i bollettini aggiornati e le comunicazioni ufficiali della protezione civile e dei centri meteo regionali.

Le prossime ore saranno decisive per capire quanto e dove colpiranno con maggior forza le precipitazioni, ma una cosa è certa: l’Italia sta per voltare pagina, lasciandosi alle spalle la stabilità degli ultimi giorni e abbracciando un’atmosfera decisamente più instabile e autunnale, anche se siamo in piena primavera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.