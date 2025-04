Ecco Remus e Romulus, così sono stati geneticamente modificati i primi lupi terribili | FOTO

MeteoWeb

Un’azienda che mira a riportare in vita specie perdute afferma di aver modificato geneticamente lupi con peli bianchi e mascelle muscolose come l’estinto lupo terribile. Colossal Biosciences ha affermato che i cuccioli di lupo hanno un’età compresa tra i tre e i sei mesi. L’azienda ha precedentemente annunciato progetti simili per alterare geneticamente le cellule di specie viventi per creare animali che assomigliano a mammut lanosi, dodo e altri estinti. I tre lupi modificati geneticamente che potrebbero assomigliare ai lupi terribili estinti stanno trottando, dormendo e ululando in una località sicura non divulgata negli Stati Uniti, secondo l’azienda. I cuccioli di lupo hanno lunghi peli bianchi, mascelle muscolose e pesano già circa 36kg, sulla buona strada per raggiungere i 60kg una volta raggiunta la maturità, hanno riferito i ricercatori della Colossal Biosciences.

“L’1 ottobre 2024, per la prima volta nella storia umana, Colossal ha ripristinato con successo una specie un tempo estinta attraverso la scienza della de-estinzione”, si legge sul sito web dell’azienda. “Dopo un’assenza di oltre 10.000 anni, il nostro team è orgoglioso di riportare il lupo terribile al suo legittimo posto nell’ecosistema. Le innovazioni di Colossal in scienza, tecnologia e conservazione hanno reso possibile realizzare qualcosa che non era mai stato fatto prima: la rinascita di una specie da una popolazione zero di lunga data”.

I lupi terribili, estinti da oltre 10.000 anni, sono molto più grandi dei lupi grigi, i loro parenti viventi più prossimi. Scienziati indipendenti hanno affermato che questo ultimo sforzo non significa che i lupi terribili torneranno presto nelle praterie del Nord America. “Tutto quello che si può fare ora è far sembrare qualcosa superficialmente come qualcos’altro“, non far rivivere completamente specie estinte, ha affermato Vincent Lynch, un biologo dell’Università di Buffalo, non coinvolto nella ricerca.

Come sono stati creati i 3 lupi terribili

Gli scienziati della Colossal hanno scoperto tratti specifici posseduti dai lupi terribili esaminando l’antico DNA dei fossili. I ricercatori hanno studiato un dente di lupo grigio di 13.000 anni fa dissotterrato in Ohio e un frammento di cranio di 72.000 anni fa trovato in Idaho, entrambi parte delle collezioni del Museo di Storia Naturale. Poi gli scienziati hanno prelevato cellule del sangue da un lupo grigio vivente e hanno utilizzato CRISPR per modificarle geneticamente in 20 siti diversi, ha affermato Beth Shapiro, scienziata capo di Colossal. Poi hanno trasferito questo materiale genetico in una cellula uovo di un cane domestico. Quando erano pronti, gli embrioni sono stati trasferiti a madri surrogate, sempre cani domestici, e 62 giorni dopo sono nati i cuccioli geneticamente modificati.

“Per Colossal, la de-estinzione non riguarda solo la creazione di un organismo che è o assomiglia a una specie estinta. Si tratta di fondere la biodiversità del passato con le innovazioni del presente nel tentativo di creare un futuro più sostenibile”, si legge sul sito web dell’azienda. “Attraverso il nostro processo di ricampionamento, Colossal ha generato oltre settanta volte più dati sul genoma del lupo terribile rispetto a quanto ottenuto in precedenza, dimostrando che i nostri sforzi hanno avuto più successo di qualsiasi tentativo fatto prima”.

“Con questa ultima scoperta, il nostro team ha dedicato innumerevoli ore e potenza di calcolo all’analisi del genoma del lupo terribile utilizzando il software e gli algoritmi proprietari di Colossal. Questi metodi scientifici e tecnologici avanzati sono stati progettati allo scopo specifico di analizzare e confrontare il DNA antico. E non solo hanno permesso al nostro team di scoprire segreti chiave del maestoso lupo terribile, ma anche di identificare il gene chiave e le varianti regolatrici necessarie per resuscitarlo”, sostiene l’azienda.

Sebbene i cuccioli possano assomigliare fisicamente a giovani lupi terribili, “ciò che probabilmente non impareranno mai è la mossa finale di come uccidere un alce gigante o un grosso cervo“, perché non avranno l’opportunità di guardare e imparare dai genitori di lupi terribili selvatici, ha affermato Matt James, capo della cura degli animali di Colossal Biosciences.

Altri progetti dell’azienda

Colossal Biosciences ha anche riferito di aver clonato quattro lupi rossi usando sangue prelevato da lupi selvatici della popolazione di lupi rossi in pericolo critico del sud-est degli Stati Uniti. L’obiettivo è quello di portare più diversità genetica nella piccola popolazione di lupi rossi in cattività, che gli scienziati stanno utilizzando per allevare e aiutare a salvare la specie.

Questa tecnologia potrebbe avere un’applicazione più ampia per la conservazione di altre specie perché è meno invasiva di altre tecniche per clonare animali, ha affermato Christopher Preston, un esperto di fauna selvatica presso l’Università del Montana, non coinvolto nella ricerca. Ma è comunque necessario che un lupo selvatico venga sedato per un prelievo di sangue e non è un’impresa semplice, ha aggiunto.

Ben Lamm, CEO di Colossal Biosciences, ha detto che il team ha incontrato i funzionari del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti a fine marzo per parlare del progetto. Il Segretario degli Interni Doug Burgum ha elogiato il lavoro sul social X come una “nuova entusiasmante era di meraviglia scientifica”, anche se scienziati esterni hanno detto che ci sono dei limiti al ripristino del passato. “Qualunque funzione ecologica il lupo terribile abbia svolto prima di estinguersi, non può svolgere quelle funzioni” sui paesaggi esistenti oggi, ha detto il biologo Lynch.

