Serbia e Ungheria rinforzano l’alleanza militare

Oggi alle 10:00 il presidente serbo Vučić ha incontrato il ministro della Difesa ungherese Szalay-Bobrovniczky a Belgrado. Serbia e Ungheria hanno firmato un documento di cooperazione strategica in materia di difesa, rafforzando la loro partnership: “L’obiettivo è un’alleanza militare tra Serbia e Ungheria“, ha detto Vucic. A partire da oggi, 1° aprile 2025, infatti, Serbia e Ungheria porteranno avanti la loro cooperazione militare attraverso la firma di un piano di cooperazione bilaterale a livello ministeriale.

Questo sviluppo si basa su un quadro esistente di collaborazione in materia di difesa tra le due nazioni, che è in vigore da diversi anni e che viene rinnovato ogni anno. L’accordo non è descritto come un’alleanza militare a tutti gli effetti, ma piuttosto come un rafforzamento della cooperazione strategica in materia di difesa. Comprende disposizioni per esercitazioni militari congiunte, lo scambio di tecnologia e attrezzature militari e il coordinamento su questioni di sicurezza di reciproco interesse. Questa mossa viene vista come una risposta alle dinamiche regionali, in particolare al desiderio della Serbia di dare segnale di forza e sostegno nei Balcani, mentre l’Ungheria cerca di rafforzare i suoi legami con Belgrado, un partner regionale chiave al di fuori dei quadri della NATO.

In particolare, l’accordo è da vedersi come una risposta al recente patto di Tirana tra Croazia, Albania e Kosovo. La cooperazione tra Serbia e Ungheria rispetta gli obblighi dell’Ungheria in qualità di membro dell’UE e della NATO e la posizione di neutralità militare della Serbia. “Una delle nostre priorità fondamentali è l’espansione della cooperazione tra le unità aeromobili (elicotteri) dei nostri eserciti alleati. L’addestramento e le esercitazioni congiunte saranno condotte in Serbia e Ungheria“, ha detto Vucic.

