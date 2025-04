Affrontare le sfide del superamento dei limiti del riscaldamento globale: il nuovo scenario climatico

MeteoWeb

Superare l’obiettivo di 1,5°C stabilito dall’accordo di Parigi non è più solo una possibilità remota. Il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) stima che ci sia almeno il 50% di probabilità di oltrepassare temporaneamente questa soglia nel prossimo futuro, anche in scenari a basse emissioni. Ciò ha posto una rinnovata enfasi non solo su come intendiamo affrontare le conseguenze immediate per l’ambiente e la società, ma anche sulle strategie a lungo termine che sarebbero necessarie per riportare il riscaldamento globale a un livello inferiore. In poche parole: il superamento .

Sono necessari progressi scientifici per sviluppare gli strumenti e il know-how necessari per comprendere e affrontare le complessità del superamento della temperatura. La prima revisione completa esplora le implicazioni di tali percorsi di “superamento”. Redatto da un team internazionale di scienziati ed esperti di progettazione coinvolti nelle valutazioni dell’IPCC, il nuovo documento intitolato “Overshoot: a conceptual review of exceeding and returning to global warming of 1.5°C”, considera i danni e i rischi legati al clima, l’adattamento e la vulnerabilità, i requisiti di emissione globale e le questioni che emergono per la politica climatica globale e nazionale, esponendo prove e lacune di conoscenza che illustrano le scelte e le sfide che i decisori stanno ora affrontando. E’ quanto si legge dal CMCC.

“Il rapporto 2024 sullo stato del clima globale dell’OMM mostra come le temperature annuali globali stiano raggiungendo livelli di aumento superiori a 1,5°C e che le emissioni di gas serra continuino ad aumentare”, afferma Anna Pirani, ricercatrice del CMCC, direttrice del programma Predicting socio-economic outcomes, Focal Point alternativo dell’IPCC per l’Italia e coautrice del documento. “Questo porta non solo a chiedersi quando raggiungeremo il riscaldamento globale di 1,5°C , generalmente valutato su periodi di due decenni, ma anche di quanto “.

Per rispondere a queste domande, il CMCC ha guidato lo sviluppo di una piattaforma informativa digitale sul superamento del limite, che amplia le conoscenze acquisite nel documento. La piattaforma offre una narrazione in linguaggio semplice per affrontare questa complessa questione, che influenzerà le discussioni sul clima negli anni a venire, collegando scienza, politica, ambiente, società ed economia.

“Sappiamo che gli impatti di livelli di riscaldamento così elevati saranno ancora più gravi di quelli che stiamo vivendo oggi, il che rende il concetto di superamento del limite centrale nel dibattito globale sui cambiamenti climatici”, afferma Pirani.

Esplorare e spiegare diversi futuri di riscaldamento, opzioni di mitigazione per ridurre le temperature, risposte del sistema Terra ai rischi climatici e la fattibilità di strategie di adattamento e mitigazione. Il superamento è fondamentale e richiede un approccio multiforme all’indagine sui principali fattori di rischio legati al clima e su come potrebbero evolversi in base a diverse traiettorie di superamento.

Percorsi di riscaldamento e dinamiche di superamento

Superare 1,5°C comporta rischi profondi per ecosistemi, economie e società. Ecosistemi fragili come le barriere coralline, le foreste pluviali tropicali e le calotte glaciali polari sono particolarmente vulnerabili anche a periodi temporanei di riscaldamento intenso, poiché rischiano danni irreversibili, tra cui lo sbiancamento dei coralli, la perdita di biodiversità e il collasso della calotta glaciale, tutti fattori che potrebbero innescare effetti a cascata sui sistemi globali.

Esistono tre distinte traiettorie del riscaldamento globale, come illustrato nella figura sopra: una in cui le temperature rimangono al di sotto di 1,5 °C, un’altra in cui superano questa soglia prima di diminuire, e una terza in cui il riscaldamento si stabilizza permanentemente sopra 1,5 °C. Questo evidenzia parametri critici del superamento della temperatura: l’ entità del superamento, la durata delle temperature elevate e il livello di riscaldamento di picco .

Ad esempio, in uno scenario di superamento, le temperature possono superare 1,7 °C prima di tornare al di sotto di 1,5 °C attraverso sforzi di mitigazione come la rimozione dell’anidride carbonica (CDR). La figura sopra sottolinea l’importanza di raggiungere emissioni nette pari a zero per arrestare l’aumento della temperatura e di raggiungere emissioni nette negative per invertire le tendenze al riscaldamento .

“Superare un livello di riscaldamento globale di 1,5 °C significa che avremo superato il limite inferiore dell’obiettivo di temperatura globale a lungo termine dell’Accordo di Parigi”, afferma Pirani . “Ciò non significa che non siamo riusciti a raggiungere quell’obiettivo. L’accordo di Parigi può ancora essere rispettato limitando il riscaldamento globale al di sotto di 2 °C . Ciò consentirebbe di seguire una traiettoria di superamento, superando 1,5 °C e poi ‘proseguendo gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C’. Per questo motivo, il rapporto tra politica globale e climatologia sarà sempre più importante”.

Come cambierà il rischio climatico in un mondo in superamento?

In un mondo in superamento, pericoli maggiori come eventi meteorologici estremi e una maggiore esposizione dovuta alla crescita demografica amplificano i rischi rispetto a un mondo stabile a 1,5 °C . Nella figura sottostante, i rischi climatici sono confrontati in tre diversi scenari: un mondo che non supera mai 1,5 °C, uno che lo supera e diminuisce di nuovo in caso di superamento, e uno in cui il riscaldamento si stabilizza al di sopra di questa soglia. Ogni “pala dell’elica” rappresenta un fattore di rischio climatico – pericolo, esposizione, vulnerabilità e risposte – con l’altezza della pala che illustra il contributo di ciascun fattore al rischio complessivo.

Comprendere e affrontare questi rischi richiede un approccio multidisciplinare alla climatologia in grado di abbracciare le molteplici sfaccettature del concetto di superamento. Dall’esplorazione dei percorsi socio-economici che portano al superamento alla comprensione della risposta del sistema Terra a tale superamento e di come mitigarne l’impatto sulla società e sulla natura. Il progetto C-BLUES del CMCC affronta un aspetto dei rischi presentati dal superamento studiando gli ecosistemi del carbonio e la loro capacità di fungere da cuscinetto contro pericoli come l’innalzamento del livello del mare. Uno sforzo che richiede il miglioramento della modellizzazione del ciclo del carbonio terrestre e la valutazione di come gli ecosistemi rispondono ai cambiamenti climatici e ai cambiamenti nell’uso del suolo. Questa è la missione del progetto CONCERTO del CMCC , che sta sviluppando un nuovo quadro per comprendere, monitorare e modellare il ciclo del carbonio terrestre al fine di migliorare la quantificazione delle dinamiche degli ecosistemi e potenziare le proiezioni climatiche dei modelli del sistema Terra. Studiare gli impatti sul ciclo del carbonio di eventi estremi come siccità, ondate di calore e incendi, che si prevede aumenteranno con il continuo aumento delle temperature, è fondamentale nel contesto di un futuro di superamento della temperatura. Come risponde il sistema Terra al superamento? Il superamento delle soglie di temperatura aumenta anche la probabilità di superare i punti di non ritorno, che sono indicatori critici oltre i quali i cambiamenti su larga scala diventano auto-rinforzanti e irreversibili . Ad esempio, lo scioglimento del permafrost potrebbe rilasciare enormi quantità di metano nell’atmosfera, accelerando ulteriormente il riscaldamento. Analogamente, la destabilizzazione delle calotte glaciali potrebbe portare a un significativo innalzamento del livello del mare con conseguenze devastanti per le comunità costiere di tutto il mondo.

La figura sopra si concentra sulla possibile asimmetria nelle risposte del sistema Terra tra temperature in aumento e in calo, mostrando che mentre le temperature superficiali globali possono diminuire con emissioni nette negative, altri componenti del sistema Terra si riprendono più lentamente o non si riprendono affatto.

Ad esempio, la perdita di ghiaccio marino artico è parzialmente reversibile ma è in ritardo di decenni rispetto alle riduzioni di temperatura, mentre l’innalzamento del livello del mare rimane irreversibile per secoli a causa dell’espansione termica e dello scioglimento della calotta glaciale.

Analogamente, le perturbazioni in ecosistemi come la foresta pluviale amazzonica potrebbero richiedere l’intervento umano per il recupero o potrebbero superare soglie oltre le quali diventano irreversibili. Il progetto RESCUE del CMCC ha esaminato questi processi di recupero ritardati, quantificando al contempo come una mitigazione ritardata aumenti la probabilità di impatti irreversibili attraverso un’indagine sulle risposte del sistema Terra alla neutralità climatica e alle emissioni nette negative.

Come possiamo raggiungere un percorso di superamento?

Vi sono crescenti prove che potrebbe essere possibile invertire le tendenze al riscaldamento attraverso sforzi di mitigazione potenziati . Le strategie per raggiungere questo obiettivo includono il raggiungimento di emissioni nette pari a zero il più rapidamente possibile, l’individuazione di inquinanti climatici di breve durata come il metano per riduzioni rapide e l’aumento dell’impiego di tecnologie di rimozione dell’anidride carbonica (CDR).

Le tecnologie CDR svolgono un ruolo cruciale in questi scenari, rimuovendo la CO₂ in eccesso dall’atmosfera. Tuttavia, l’implementazione su larga scala di queste tecnologie richiede investimenti significativi in ​​ricerca, sviluppo, infrastrutture e governance. Raggiungere emissioni nette pari a zero richiede già livelli senza precedenti di cooperazione internazionale e impegno nel ridurre le emissioni residue in tutti i settori. Il progetto UPTAKE del CMCC valuta la scalabilità delle tecnologie CDR, esplorando al contempo quadri politici per eliminare gradualmente i combustibili fossili in modo equo senza esacerbare le disuguaglianze , mentre OceanICU studia la capacità degli ecosistemi marini di assorbire CO₂ in concomitanza con attività umane come la pesca e l’estrazione di risorse. Come possiamo gestire un percorso di superamento? La fattibilità di riportare le temperature al di sotto di 1,5 °C dipende dalla rapidità ed efficacia dell’implementazione delle misure di mitigazione . La sfida di gestire un percorso di superamento non è semplicemente una questione scientifica o tecnica. Si tratta di un processo multidirezionale plasmato da pressioni contrastanti – tra cui l’incertezza nella risposta del sistema Terra, i vincoli economici, l’innovazione tecnologica e le preoccupazioni sull’equità sociale – che potenzialmente spingono in direzioni diverse, come illustrato nella figura seguente.

Ad esempio, il superamento delle emissioni è profondamente intrecciato con questioni di equità e giustizia, poiché le comunità vulnerabili sono spesso le più colpite. Garantire che queste comunità siano considerate prioritarie negli sforzi di adattamento è essenziale per raggiungere un’azione climatica equa e inclusiva.

La figura sopra è in linea con l’approccio interdisciplinare del CMCC per affrontare il superamento delle emissioni attraverso progetti come NEWPATHWAYS , che co-progetta strategie di decarbonizzazione con le parti interessate per bilanciare i compromessi tra urgenza di mitigazione e capacità di adattamento. Integrando la scienza del sistema Terra con la modellazione socioeconomica, il CMCC fornisce ai responsabili politici gli strumenti per affrontare questo complesso percorso, riducendo al minimo gli impatti irreversibili e ponendo l’equità al centro dell’azione per il clima.

Un percorso da seguire

Per affrontare un futuro in cui le temperature globali superano 1,5 °C è necessario un approccio integrato: ridurre al minimo il picco di riscaldamento attraverso sforzi di mitigazione accelerati, prepararsi alle sue conseguenze attraverso strategie di adattamento e promuovere la collaborazione internazionale sulla riduzione delle emissioni, aumentare responsabilmente le tecnologie di rimozione del carbonio e dare priorità all’equità in tutti gli aspetti delle politiche climatiche .

Le scelte fatte oggi determineranno se il superamento di 1,5°C rimarrà una battuta d’arresto temporanea o una crisi prolungata. Integrando scienza, politica e prospettive sociali nei processi decisionali, le parti interessate possono lavorare per un futuro in cui la prosperità economica si allinei con la stabilità climatica, ma la finestra di opportunità si sta restringendo e ogni frazione di grado del riscaldamento globale è importante.

“Sono necessari progressi nella comprensione di come raggiungere un declino della temperatura globale e di come queste traiettorie influenzino la società e la natura da scala globale a regionale e locale, comprese le dimensioni di governance e politiche che possono sostenere tale traiettoria”, afferma Pirani . “Nel percorso futuro, il multiverso della modellizzazione dovrà integrare l’interazione tra il sistema climatico, gli impatti sulla società e sulla natura e lo sviluppo socioeconomico in modo più interattivo, oltre a includere un’interfaccia più ampia con le scienze sociali per comprenderne l’auspicabilità, oltre alla fattibilità.”

