Siracusa, violenza inaudita sui cani: Timida dilaniata, Tommy salvato per miracolo

“Lascia interdetti la violenza atroce sui cani di quartiere di Lido del Sacramento a Siracusa dove i volontari animalisti si occupavano da circa una decina di anni dei due cani di quartiere Tommy e Timida, due cani descritti come mansueti e la cui convivenza con i residenti non ha mai creato problematiche. La situazione è mutata dal pomeriggio di ieri 15 aprile quando le volontarie capeggiate da Francesca Grasso dell’Associazione Balzoo Siracusa sono arrivate sul luogo dove erano le cucce dei cani e qui si sono rese conto che i cani non c’erano e le cucce distrutte erano state lanciate contro la scogliera. Poco dopo è stato ritrovato il corpo dilaniato di Timida trovata nei pressi della linea ferroviaria dove secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere stata portata appositamente per poi essere fatta finire sotto un treno.

Tommy per fortuna invece è stato ritrovato questa mattina sano e salvo e sicuramente verrà spostato da quella zona per evitare che chi ha compito questo crimine possa ripetersi”. Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che in una nota esprime tutta la sua preoccupazione per questo ennesimo atto di atroce violenza che ha colpito due cani amati dalla popolazione. “La situazione è molto delicata e oltre ad esprimere tutta la nostra solidarietà e vicinanza a Francesca Grasso ed ai volontari annunciamo una denuncia nei prossimi giorni ma soprautto invitiamo chiunque abbia visto qualcosa che possa aiutare ad identificare gli autori di questo crimine a parlare senza remore, basta omertà – scrivono gli animalisti- occorre assicurare questi criminali alla giustizia”.

