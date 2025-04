Tempesta di vento in Cina: potenti raffiche a Pechino, sradicati centinaia di alberi

MeteoWeb

A Pechino oltre 400 voli sono stati cancellati a causa dei forti venti che hanno anche portato alla chiusura di celebri attrazioni turistiche come il Palazzo d’Estate, la Sky Time Arena e il parco tematico Universal Studios. Anche i servizi ferroviari sono stati sospesi. L’eccezionale tempesta ha spinto le autorità locali a emettere, per la prima volta in 10 anni, un’allerta arancione per venti intensi. Le violente raffiche hanno sradicato quasi 300 alberi nella capitale cinese e provocato danni a 19 veicoli. All’origine del fenomeno c’è un fronte freddo formatosi in Mongolia, che si sta spostando verso Sud/Est e continuerà a interessare ampie aree della Cina settentrionale almeno fino al fine settimana.

