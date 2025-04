Terremoto scuote la California, la reazione degli elefanti è commovente | VIDEO

Momenti di apprensione allo Zoo Safari Park di San Diego quando una scossa di terremoto magnitudo 5.2 ha fatto tremare la California. Un video ha catturato la straordinaria reazione di un branco di elefanti africani, che istintivamente si sono stretti a cerchio per proteggere i cuccioli di 7 anni, Zuli e Mkhaya. Le immagini mostrano gli elefanti adulti, Ndlula, Umngani e Khosi, agire con prontezza non appena il terreno ha iniziato a vibrare. Ignorando il proprio spavento, si sono posizionati a scudo intorno ai piccoli, rimasti rannicchiati al sicuro per diversi minuti.

Mindy Albright, del San Diego Zoo Safari Park, ha spiegato come gli elefanti, animali intelligenti e sensibili alle vibrazioni attraverso le zampe, adottino questo “cerchio di allerta” come meccanismo di difesa. Un cucciolo ha cercato immediatamente rifugio tra le matriarche, mentre l’altro, un maschio desideroso di mostrarsi coraggioso, è stato amorevolmente guidato al centro del gruppo dalla giovane Khosi con delicati tocchi di proboscide.

Nonostante la paura, gli elefanti hanno dimostrato un forte senso di protezione, riunendosi nuovamente anche in occasione di una replica, prima di tornare alla normalità una volta accertata la sicurezza di tutti. Il sisma, avvertito fino a Los Angeles, non ha causato danni significativi, ma ha offerto un commovente spaccato del legame familiare nel regno animale.