Terremoto nello Ionio al largo di Calabria e Sicilia: la scheda con gli effetti macrosismici

MeteoWeb

Paura nella notte in Calabria e Sicilia per un terremoto magnitudo 4.8 che ha avuto epicentro nel Mar Ionio. Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la relativa scheda con gli effetti macrosismici.

Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Mar Ionio Meridionale

Data 16/04/2025 Ora 03:26:08

Latitudine 37.56° Longitudine 16.08°

Magnitudo 4.8 Profondità 48 Km

La presente scheda elenca gli effetti macrosismici stimati secondo un modello che utilizza i dati qui esposti. Gli effetti macrosismici rilevati, in una qualsiasi località, possono variare di uno o due livelli, in più o in meno, a seconda della conformazione geologica del territorio o di peculiari caratteristiche costruttive delle abitazioni. Escluso indicazioni diverse, la percettibilità del sisma è intesa in orario diurno. L’accelerazione di picco al suolo: PGA è espressa in % g.

N.B. La numerazione e la terminologia utilizzate non equivalgono a quelle riportate in altre scale sismiche.

Città e territori a una distanza inferiore a 56 Km dall’epicentro:

Bova Marina, Melito Porto Salvo, Brancaleone Marina, Africo Nuovo, Bruzzano Zeffiro, Palizzi

6 – Scossa leggera 0.4 < PGA < 0.8 III MCS

Ai piani superiori e intermedi degli edifici, molte persone avvertono un tremore di entità limitata ma tangibile. I lampadari oscillano visibilmente; si sente lo scampanellio di cristalleria e vasellame e chi dorme, potrebbe essere svegliato. Qualcuno, messo in allarme da tali effetti, per sicurezza, esce all’aperto. All’esterno delle abitazioni, solo in pochi percepiscono il terremoto; alcuni, con un certo anticipo, sentono un rumore simile a un tuono lontano. Dal territorio giunge un numero considerevole di segnalazioni dell’evento.

Città e territori a una distanza compresa tra 56 Km e 112 Km dall’epicentro:

Reggio Calabria, Messina, Catania, Siracusa, Acireale, Taormina, Augusta, Taurianova, Gioia Tauro

5 – Scossa debole 0.2 < PGA < 0. 4 II – III MCS

Un discreto numero di persone, ai piani superiori degli edifici, avverte una debole vibrazione. I lampadari compiono oscillazioni di piccola ampiezza; si ode un sommesso tintinnio di vetri e ceramiche. Tali effetti destano una certa preoccupazione in chi li percepisce. All’esterno, pochissime persone avvertono la scossa; qualcuno, con un po’ di anticipo, sente un cupo rumore a bassa frequenza. Dal territorio giungono diverse segnalazioni del terremoto.

Città e territori a una distanza compresa tra 112 Km e 195 Km dall’epicentro:

Ragusa, Catanzaro, Caltanissetta, Enna, Crotone, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Tropea, Caltagirone

4 – Scossa lieve 0.1 < PGA < 0.2 II MCS

Ai piani superiori degli edifici, poche persone in condizioni di quiete, avvertono un lieve tremore. I lampadari sono smossi dalla loro posizione di equilibrio; tali effetti mettono in apprensione chi li percepisce. All’aperto, quasi nessuno avverte il sisma. Dal territorio giungono poche segnalazioni; in qualche caso isolato, esse riferiscono di un’indistinta, greve sonorità che precede il terremoto.

Città e territori a una distanza compresa tra 195 Km e 327 Km dall’epicentro:

Palermo, Trapani, Cosenza, Agrigento, Marsala, Sciacca, Termini Imerese, Rossano, Policoro

3 – Scossa tenue 0.05 < PGA < 0.10 I – II MCS

Agli ultimi piani delle costruzioni più alte, pochissime persone, in condizioni di perfetta quiete, percepiscono una lievissima oscillazione, tale da non destare alcuna preoccupazione. All’aperto, nessuno avverte il terremoto. Nella regione, il rombo sismico non è udibile. Tramite Internet giungono pochissime segnalazioni del sisma.

Città e territori a una distanza compresa tra 327 Km e 542 Km dall’epicentro:

Napoli, Bari, Salerno, Potenza, Matera, Foggia, Benevento, Taranto, Lecce, Brindisi, Tirana, Tunisi

2 – Scossa impercettibile 0.025 < PGA < 0.050 I MCS

Generalmente la scossa non è percepita dalla popolazione. In circostanze particolarmente favorevoli, une esiguo numero di persone potrebbe avvertire una certa instabilità, senza necessariamente associarla al terremoto. Tramite Internet giungono isolate e sporadiche segnalazioni del sisma.

Territori a una distanza superiore a 542 Km dall’epicentro.

1 – Scossa strumentale PGA < 0.025 I MCS

L’intensità dell’evento è trascurabile; esso è rilevato dalle stazioni sismiche presenti nella regione. Anche nelle condizioni più favorevoli, la scossa non è avvertita dalla popolazione. Dal territorio non giunge alcuna segnalazione del terremoto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.