Terremoto L’Aquila, Musumeci: “promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione”

“Sedici anni fa il terremoto dell’Aquila provocava macerie e lutti, suscitando dolore e solidarietà in tutta la Nazione: 309 morti, oltre 1.600 feriti, circa 80 mila sfollati. Ricorrenze come questa non servono solo a ricordare le vittime, ma devono richiamare in ciascuno di noi il dovere di promuovere una vera cultura della sicurezza e della prevenzione. Senza aspettare che siano sempre gli altri a doverlo fare per noi“: è quanto ha affermato il Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, in merito all’anniversario del sisma avvenuto nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile 2009, alle ore 03:32, nell’entroterra abruzzese.

