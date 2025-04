Terremoto, Meloni: “onoriamo le vittime, L’Aquila sta rinascendo”

MeteoWeb

“Oggi onoriamo le 309 vite spezzate dal terremoto che ha colpito L’Aquila e l’Abruzzo nel 2009. Ricordiamo l’impegno di tutti coloro che, con straordinario spirito di solidarietà e abnegazione, hanno dato il massimo per affrontare l’emergenza e hanno contribuito alla rinascita dei territori colpiti”. Così, in un post su X, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Rendiamo omaggio al popolo abruzzese, che ha sempre affrontato le sfide degli ultimi anni con forza e determinazione, senza mai tirarsi indietro di fronte alle difficoltà. Siete un esempio per tutta l’Italia”, aggiunge.

“Sedici anni fa siamo stati feriti, però abbiamo saputo rialzarci e tornare più forti. L’Aquila e l’Abruzzo stanno rinascendo grazie ad un lavoro di squadra straordinario e di cui siamo tutti orgogliosi. Continueremo a lavorare con questo spirito, per completare la ricostruzione. L’Abruzzo – conclude il Premier – è e rimarrà sempre nel cuore di ognuno di noi”.

