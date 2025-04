Terremoto Myanmar, una settimana dopo il sisma: bambini orfani e bisogni urgenti

MeteoWeb

Durante una settimana dal potente terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito il Myanmar centrale, i bambini piangono i propri cari persi nel disastro mentre le necessità immediate come acqua, cibo e protezione rimangono elevate. Lo afferma Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine ed i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Save the Children sta fornendo con i partner locali assistenza sanitaria di emergenza e servizi medici di primo soccorso ai più piccoli e alle loro famiglie, tra cui supporto psicosociale ai bambini che stanno vivendo paura, shock e perdita dopo il terremoto.

Myat Nyein, 15 anni, vive in un villaggio sull’iconico lago Inle del Myanmar nello stato di Shan, dove case e fattorie sono costruite sull’acqua. Quando si è verificato il terremoto, Myat Nyein, insieme al fratello minore e al padre, erano a pescare vicino al loro villaggio. Sono sopravvissuti saltando nel lago al momento delle scosse, ma quando sono tornati, hanno trovato il loro villaggio devastato. “Le case, che erano costruite sull’acqua, erano sparite, tutte rase al suolo. Il mio cuore batteva forte mentre correvamo verso casa, solo per trovarla distrutta. Mia madre non si vedeva da nessuna parte. Poi, mio zio è corso verso di noi. “Tua madre è in ospedale”, ha detto. Non ci siamo nemmeno fermati a cambiarci i vestiti bagnati. Quando siamo arrivati, la scena davanti a noi ci ha spezzato il cuore: il corpo senza vita di nostra madre, i lividi che la ricoprivano, i punti sulla testa, la ferita sul collo. Mia nonna ci ha detto che fino al suo ultimo respiro, mia madre ha chiesto di noi. Non dimenticherò mai il momento in cui ho tirato in acqua mio fratello minore, la vista del nostro villaggio distrutto o il corpo spezzato di mia madre. Questi ricordi rimarranno con me per sempre” ha raccontato Myat Nyein.

Scene simili si sono verificate in tutto il Myanmar, che ha dichiarato lo stato di emergenza in sei regioni che ospitano oltre 28 milioni di persone, tra cui circa 6,7 milioni di bambini.

Le altre rivelazioni drammatiche

“Subito dopo il terremoto, mia sorella mi ha chiamato piangendo. La sua casa era crollata e mia nipote era ferita. Era isterica per la paura e mi ha implorato di andare a prendere mia nipote, perché la loro casa non era più sicura. Nonostante le continue scosse di assestamento, non ho pensato alla mia sicurezza, sono semplicemente andato a casa sua. Durante il tragitto, ho visto molte persone ferite, sanguinanti, distese a terra, alcuni coscienti, altre incoscienti, che tutte imploravano aiuto”, ha detto Kyaing Thin, 41 anni, madre di due bambini di 13 e 15 anni, che vive a Mandalay.

Case e infrastrutture critiche sono crollate e molte famiglie stanno ancora cercando rifugi in monasteri, campi da calcio e spazi aperti per paura delle scosse di assestamento. Molti bambini e le loro famiglie non hanno elettricità né acqua corrente ed i bambini rischiano anche colpi di calore o sfinimento, visto che il Paese sta entrando nel picco della stagione estiva e con le temperature in forte aumento all’inizio di questa settimana.

“A una settimana da questo evento estremamente traumatico per i più piccoli del Myanmar, molti bambini sono ancora spaventati, alcuni nelle aree colpite hanno perso sia le loro case che i loro cari. Potrebbero aver assistito alla morte di persone care e aver bisogno di supporto specialistico per superare questo momento. Dove le case sono state distrutte, avranno bisogno di un riparo immediato e di beni di prima necessità che Save the Children ei partner locali stanno fornendo” ha dichiarato Jeremy Stoner, Direttore regionale ad interim per l’Asia di Save the Children.

I disastri alimentati dal conflitto e dal clima hanno fatto sì che 6,3 milioni di bambini tra i 19,9 milioni di persone, ovvero più di un terzo della popolazione, avrebbero necessità di supporto umanitario in Myanmar già prima del terremoto. Il team di Save the Children ha attivato una risposta nelle aree colpite insieme ai partner locali per garantire che i bambini ricevano il supporto di cui hanno bisogno, distribuendo cibo, acqua, kit per l’igiene personale e materiali ricreativi adatti ai più piccoli. Save the Children è attiva in Myanmar dal 1995, fornendo programmi salvavita di assistenza sanitaria, cibo e nutrizione, istruzione e protezione dell’infanzia.

