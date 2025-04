Terremoto Myanmar, riaprono la ferrovia e l’aeroporto di Mandalay

MeteoWeb

Segnali di ripresa dal Myanmar, devastato dal terremoto di magnitudo 7.7 del 28 marzo. La linea ferroviaria Rangoon-Mandalay e l’aeroporto internazionale di Mandalay hanno riaperto dopo essere stati chiusi per via dei danni causati dal sisma, ha riferito il quotidiano statale The Global New Light of Myanmar. Il terremoto ha danneggiato 60 argini e 11 ponti ferroviari lungo la linea Rangoon-Mandalay. Ha anche fatto piegare i binari in alcune aree. Le ferrovie del Myanmar hanno iniziato urgenti lavori di riparazione. Per garantire la sicurezza, ha testato i binari con treni merci il 3 aprile e con treni passeggeri il 4 aprile. Dopo aver confermato che i treni potevano viaggiare in sicurezza, i servizi passeggeri sono ripresi la mattina del 5 aprile.

Nel frattempo, al settore dell’aviazione è stato consentito di operare voli nazionali verso l’aeroporto internazionale di Mandalay dal 4 aprile. Fino a ieri sera, quattro compagnie aeree nazionali hanno effettuato un totale di 13 voli, trasportando 399 passeggeri in arrivo e 573 passeggeri in partenza.

