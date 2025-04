Terremoto Puglia, altra scossa davanti alla costa garganica | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una nuova scossa di terremoto si è verificata davanti alla costa garganica, in Puglia, dopo quella della notte di magnitudo 3.8. Alle ore 13:55, i sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 3.2, in mare, ad una profondità di 8km. La scossa, avvertita in provincia di Foggia, si è verificata nella stessa area dello sciame sismico delle scorse settimane. Non sono segnalati danni a persone o cose.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.