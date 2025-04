Terremoto a Siracusa nel giorno di Pasqua: scossa avvertita poco prima del pranzo | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, domenica 20 aprile 2025, giorno di Pasqua, nella zona di Siracusa con epicentro a Noto. Il sisma si è verificato alle 12:57, mentre molte famiglie erano riunite per il tradizionale pranzo pasquale. Secondo le prime rilevazioni dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la magnitudo è stata di magnitudo 3.3. Le autorità stanno continuando a monitorare la situazione. La zona di Siracusa, come gran parte della Sicilia, è nota per una moderata attività sismica e rientra in un’area di costante osservazione da parte della rete di monitoraggio dell’INGV.

