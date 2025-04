Terremoto nel Tirreno Meridionale: scossa di magnitudo 3.0 | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata registrata questa sera, sabato 6 aprile, alle ore 21:12 nel Tirreno Meridionale. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una magnitudo di 3.0 ed è avvenuto a una profondità significativa. L’evento sismico è avvenuto al largo delle coste calabresi e siciliane, in un’area geologicamente attiva e già nota per fenomeni simili. Il sisma si inserisce in un contesto di attività sismica costante, monitorata con attenzione dagli esperti dell’INGV.

