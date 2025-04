Trump esalta Meloni: “una persona speciale, tra noi c’è una grande relazione”, poi il siparietto | FOTO

MeteoWeb

‘E’ davvero una persona speciale, un onore poterla ospitare”. Così il presidente americano Donald Trump si è rivolto al premier Giorgia Meloni nello Studio Ovale. ”Siamo diventati amici, tra noi c’è una grande relazione”, ha aggiunto, parlando anche del rapporto con l’Italia. “Tutti la rispettano e la amano. Meloni ha preso d’assalto l’Europa. Abbiamo parlato di commercio e di altro. L’Italia è stata molto utile nel sostegno all’Ucraina”.

“L’Italia è il miglior alleato degli Stati Uniti in Europa? Solo se resta premier” Giorgia Meloni. Donald Trump ha risposto così alla domanda di un giornalista nello Studio ovale. “Non posso fare meglio di così, vero?”, scherza poi con il Premier Meloni, che ridendo replica: “no no, per me basta così, finiamo la conferenza”.

La risposta di Meloni

Con Trump “condividiamo molte battaglie”, dal contrasto all’ideologia woke alla battaglia contro l’immigrazione illegale, passando per quella contro le droghe. Lo ha rimarcato Giorgia Meloni, nel corso dell’incontro con il presidente americano Donald Trump presso lo studio ovale.

Le imprese italiane investiranno negli Usa “circa 10 miliardi” e questo dimostra “quanto le nostre economie siano interconnesse tra loro”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.