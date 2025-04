Il governo Trump licenzia gli autori di un rapporto fondamentale sul clima

MeteoWeb

L’amministrazione del Presidente Donald Trump ha annunciato di aver licenziato gli autori di un rapporto scientifico utilizzato da oltre 25 anni per elaborare le politiche di risposta al riscaldamento globale negli Stati Uniti. In una mail inviata ai collaboratori della Sesta valutazione nazionale sul clima (NCA6), il governo federale ha comunicato loro che la “portata” del rapporto è in fase di “rivisitazione” e che sono “sollevati dalle loro funzioni”. Questa decisione fa seguito ai licenziamenti di massa avvenuti all’inizio di aprile all’interno del Programma di ricerca sul cambiamento climatico degli Stati Uniti (USGCRP), l’organismo federale incaricato di supervisionare questo rapporto che, per legge, deve essere presentato al Congresso e al Presidente.

Centinaia di ricercatori partecipano all’elaborazione di questo documento sull’impatto dei cambiamenti climatici in tutti i settori, che in linea di principio viene pubblicato ogni cinque anni. La prossima edizione era prevista per il 2027. Sebbene non siano vincolanti, questi rapporti sono strumenti essenziali per i legislatori, le imprese e i governi locali nella pianificazione di misure di resilienza climatica.

“Oggi l’amministrazione Trump ha insensatamente tagliato un rapporto scientifico americano fondamentale e completo sul clima, licenziando i suoi autori senza motivo”, ha riferito in un comunicato Rachel Cleetus, autrice del capitolo del rapporto che tratta dell’impatto del riscaldamento sulle coste. “Cercare di insabbiare questo rapporto non cambierà i fatti scientifici, ma senza queste informazioni il nostro Paese rischia di navigare alla cieca in un mondo reso più pericoloso dal cambiamento climatico causato dall’uomo”, ha denunciato.

Dal suo ritorno al potere a gennaio, Donald Trump ha avviato un’aggressiva riorganizzazione delle istituzioni federali, licenziando migliaia di funzionari, tra cui climatologi ed esperti di salute pubblica. Basti pensare, ad esempio, ai tagli apportati al bilancio della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), importante agenzia scientifica statunitense, che stanno ostacolando la condivisione di osservazioni cruciali utilizzate in tutto il mondo per migliorare le previsioni meteorologiche e climatiche. O, più in generale, all’addio all’Accordo di Parigi, che si trascina una serie di decisioni impattanti per il mondo della ricerca e della scienza.

