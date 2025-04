Turiste spaziali Blue Origin, la satira di Osho colpisce ancora: “amò, me sa che ho strusciato la fiancata” | FOTO

MeteoWeb

Sei turiste spaziali a bordo della capsula New Shepard di Blue Origin sono rientrate sulla Terra in tutta sicurezza, ma per Federico Palmaroli – meglio conosciuto come Osho – il vero spettacolo comico è iniziato proprio dopo l’atterraggio. La celebre pagina satirica, che da anni regala perle quotidiane di umorismo, ha preso spunto da una scena reale per confezionare una delle sue irresistibili vignette. Nell’immagine, tratta dal rientro di una missione, si vedono alcune donne uscire dalla capsula spaziale, mentre un uomo – probabilmente parte del team di accoglienza – le attende a braccia aperte. Ed è lì che scatta la magia della satira di Osho: “ammò, me sa che ho strusciato la fiancata”. “E che ca… però”.

Un dialogo che trasforma una scena dallo sfondo epico in una situazione con il tipico tono tragicomico da vita di tutti i giorni. Il contrasto tra l’altissima tecnologia della Blue Origin e la romanità dei dialoghi immaginari crea un cortocircuito comico irresistibile.

Palmaroli, che con il suo stile semplice ed efficace ha conquistato tantissimi follower, continua così a offrire una lettura alternativa e sdrammatizzante dell’attualità. Anche quando si parla di turismo spaziale e tecnologia futuristica, basta una battuta ben piazzata per riportare tutto alla dimensione umana, quotidiana, e quindi profondamente italiana.

