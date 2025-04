Volo Blue Origin, Katy Perry commossa: “è il massimo, è arrendersi all’ignoto”

MeteoWeb

Katy Perry ha baciato il suolo e ha reso un commosso omaggio alla figlia Daisy dopo il suo ritorno sulla Terra a bordo della capsula spaziale dell’azienda Blue Origin. La cantante, 40 anni, si è unita ad altre cinque donne per la prima missione spaziale interamente al femminile in oltre sei decenni, fluttuando nello spazio per diversi minuti prima di tornare sulla Terra. È stata filmata mentre usciva dalla piccola capsula spaziale finanziata da Jeff Bezos nel Texas occidentale tra applausi e grida di gioia, sorridendo mentre sollevava una margherita al cielo prima di inginocchiarsi per baciare il suolo.

Nell’intervista post-volo, Perry ha trattenuto le lacrime e ha affermato di essersi sentita “super connessa all’amore” quando le è stato raccontato dell’espressione “orgogliosa” della piccola Daisy di quattro anni mentre guardava la madre andare nello spazio. La popstar statunitense, che ha avuto la piccola Daisy con l’attore Orlando Bloom, ha sollevato una piccola margherita che aveva portato con sé durante il volo in omaggio alla figlia, perché sono fiori “forti”, “potenti” e “resilienti”. La cantante ha descritto la sua esperienza nello spazio come “seconda solo all’essere mamma” e ha spiegato che è stato “difficile per me partire” a causa dell’amore che prova per la figlia.

Perry ha anche parlato di aver cantato la canzone di Louis Armstrong “What A Wonderful World” mentre era nello spazio, dicendo di averla cantata perché il suo viaggio era “tutto per il bene della Terra“. Ha detto: “penso che questa esperienza mi abbia dimostrato che non sai mai quanto amore hai dentro, quanto amore hai da dare e quanto sei amato fino al giorno del lancio. È il massimo, è arrendersi all’ignoto, avere fiducia, e tutto questo viaggio non riguarda solo l’andare nello spazio. È l’addestramento, è la squadra, è tutto.” “Non potrei raccomandare questa esperienza di più. È come se fosse allo stesso livello di tutti i diversi strumenti che ho imparato nella mia vita”.

Ha anche spiegato che avrebbe scritto una canzone sull’esperienza e ha rivelato la scaletta del suo prossimo tour durante il viaggio.

Un equipaggio tutto al femminile

Perry è stata accompagnata nel viaggio dalla conduttrice televisiva Gayle King, dalla giornalista Lauren Sánchez, compagna di Bezos, dall’ex scienziata missilistica della NASA Aisha Bowe, dall’astronauta e attivista Amanda Nguyen e dalla produttrice cinematografica Kerianne Flynn. Si è trattato dell’undicesimo volo umano per il programma Blue Origin, che dal 2021 porta passeggeri nello spazio, tra cui l’amministratore delegato di Amazon Bezos.

Il volo Blue Origin NS-31 è stato il primo lancio con un equipaggio interamente femminile dai tempi del volo spaziale in solitaria dell’astronauta russa Valentina Tereshkova nel 1963. Il razzo ha superato la linea di Kármán, un confine invisibile a 100km di altezza, prima di tornare sulla Terra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.