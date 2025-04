USA: ritrovato il corpo del quarto soldato disperso in Lituania

MeteoWeb

Ritrovato il corpo dell’ultimo dei quattro soldati americani precedentemente dati per dispersi in Lituania. Lo ha reso noto l’ufficio stampa dell’esercito in un comunicato. “Il quarto soldato dell’esercito americano è stato trovato morto vicino a Pabrade, in Lituania, nel pomeriggio del 1° aprile”, si legge, senza dettagli sull’identità dell’uomo. Secondo le forze armate americane, citate dal sito dell’ABC, ieri era stato recuperato da una palude il veicolo corazzato M88 Hercules su cui si trovavano i soldati, che erano tutti di stanza a Fort Stewart, in Georgia.

La missione di ricerca e soccorso per localizzare i quattro soldati è iniziata lo scorso 25 marzo ed è proseguita per sette giorni. L’operazione ha coinvolto diverse centinaia di persone e ha utilizzato un’ampia attrezzatura specializzata per navigare nel terreno difficile, si legge nella dichiarazione. Ieri il Comando dell’esercito americano in Europa e Africa ha annunciato che tre dei quattro soldati erano stati trovati morti dopo il recupero del loro veicolo cingolato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.