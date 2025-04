USA, Trump: “torna il Columbus Day e gli italiani mi adoreranno”

MeteoWeb

Durante un raduno in Michigan per celebrare i primi 100 giorni del suo secondo mandato, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che “gli italiani mi adoreranno, perché ho ripristinato il Columbus Day“, ricorrenza celebrata negli USA per commemorare il giorno dell’arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo, il 12 ottobre 1492. Trump ha aggiunto di averlo fatto “per gli italoamericani, che sono stati trattati male con la sua rimozione”. La festa che celebra lo sbarco di Cristoforo Colombo cadrà il 13 ottobre quest’anno.

Nel 2021, l’ex presidente Joe Biden è divenuto il primo Presidente degli Stati Uniti in carica a emettere una proclamazione presidenziale per celebrare ufficialmente la Giornata dei popoli indigeni lo stesso giorno del Columbus Day.

