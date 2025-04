Vento forte a Firenze, un altro grosso pino crolla su una casa: intervento dei Vigili del fuoco

MeteoWeb

Caduta di un grosso pino a Firenze sopra il tetto di una casa nel pomeriggio. Non ci sono persone ferite, tuttavia i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza l’area. L’abitazione è in via Simone Martini, periferia popolosa vicina all’Isolotto. Sul posto è andata una squadra con un’autoscala e l’autogru per mantenere in sicurezza la pianta durante i tagli e la successiva rimozione. Oggi c’era allerta gialla per vento forte su quasi tutta la Toscana.

