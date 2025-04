Vento violento sullo Stretto di Messina: traversata da brividi tra onde alte | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo torna a far sentire la sua voce sullo Stretto di Messina, con venti forti e mare mosso che hanno messo a dura prova i collegamenti marittimi tra la Sicilia e la Calabria. Un video girato a bordo di una nave mostra la traversata in condizioni visibilmente incerte, con il mare agitato a fare da sfondo a una giornata di preoccupazione per i pendolari e i viaggiatori. Nel filmato si percepisce chiaramente il contrasto tra la forza del mare e la stabilità del mezzo, che continua la sua rotta nonostante le onde e le raffiche di vento.

Questo nuovo episodio di maltempo sullo Stretto di Messina evidenzia, ancora una volta, le difficoltà dei collegamenti marittimi tra la Sicilia e la Calabria, soprattutto in condizioni meteo avverse. Le preoccupazioni vissute da pendolari e viaggiatori durante traversate incerte, come quella documentata nel video, rafforzano il dibattito sull’importanza della costruzione del Ponte sullo Stretto. Un’infrastruttura stabile e permanente rappresenterebbe una risposta concreta a queste criticità, garantendo continuità nei collegamenti, maggiore sicurezza e una mobilità meno soggetta alle variabili atmosferiche.

