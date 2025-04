Virus antichi e clima moderno: la prossima pandemia potrebbe nascere nell’Artico

MeteoWeb

Nel contesto globale delle malattie infettive, le zoonosi rappresentano una delle principali minacce alla salute pubblica, con circa il 75% delle patologie infettive umane conosciute di origine animale. Il rischio di trasmissione è particolarmente elevato tra coloro che vivono o lavorano a stretto contatto con animali domestici o selvatici, e tale rischio risulta amplificato in regioni caratterizzate da un accesso limitato a servizi sanitari e sistemi di sorveglianza epidemiologica. Questo scenario è emblematico nelle remote regioni circumartiche, dove l’interazione tra fattori ambientali, antropici e climatici determina un terreno fertile per la comparsa, riemergenza e diffusione di malattie zoonotiche.

Le pressioni antropogeniche, tra cui l’inquinamento da sostanze chimiche industriali trasportate su lunghe distanze, il cambiamento climatico, la degradazione degli ecosistemi e la perdita di biodiversità, sono alcuni dei principali fattori che alterano l’equilibrio ecologico artico, favorendo la trasmissione interspecifica di agenti patogeni. A ciò si aggiungono effetti indiretti, come la modifica delle dinamiche trofiche, l’introduzione di specie invasive e il disgelo del permafrost, che contribuiscono a rendere più complesso e instabile il sistema sanitario-ecologico della regione.

L’Artico si configura quindi come un ambiente in rapida trasformazione, dove l’incremento delle attività umane, lo stress sugli habitat naturali e l’alterazione dei cicli biologici favoriscono condizioni ideali per l’insorgenza e la diffusione di nuove malattie infettive. Di fronte a questa realtà, è fondamentale adottare un approccio “One Health”, che integri in modo sinergico la salute umana, animale e ambientale. Attraverso un’analisi interdisciplinare di casi studio emblematici, un consorzio internazionale di esperti ha evidenziato le principali lacune conoscitive e operative nella gestione delle zoonosi in queste regioni, sottolineando l’urgenza di interventi mirati per migliorare la resilienza delle comunità artiche.

Un elemento di particolare interesse è rappresentato dal ruolo dei cani da slitta come sentinelle biologiche. Questi animali, fortemente integrati nella vita quotidiana delle popolazioni locali, offrono un’opportunità unica per raccogliere dati biologici di elevata qualità e ampia rappresentatività spaziale. Monitorando la salute dei cani da slitta è possibile ottenere preziose informazioni sull’epidemiologia delle zoonosi e sugli effetti dei contaminanti ambientali bioaccumulabili, contribuendo così a una diagnosi precoce e a una risposta più efficace alle minacce sanitarie emergenti.

Alla luce di queste evidenze, è necessario rafforzare la consapevolezza pubblica e politica riguardo ai rischi zoonotici e promuovere strategie di gestione integrata, capaci di affrontare le sfide poste dagli stress ambientali e dai cambiamenti nello stile di vita delle popolazioni artiche. Solo attraverso un’azione coordinata e multidisciplinare sarà possibile proteggere la salute collettiva e preservare l’equilibrio ecologico in una delle regioni più vulnerabili e cruciali del pianeta.

