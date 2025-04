Dalla Via Lattea alle aurore, le spettacolari viste di un astronauta dalla vita nello spazio | FOTO

MeteoWeb

L’astronauta della NASA Don Pettit, che ha viaggiato nello spazio quattro volte, è tornato sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) lo scorso 20 aprile. Pettit, che ha compiuto 70 anni proprio domenica 20 aprile, è atterrato a bordo di una navicella Soyuz con i cosmonauti di Roscosmos Alexey Ovchinin e Ivan Vagner vicino a Zhezkazgan, in Kazakistan, dopo una permanenza di sette mesi a bordo del laboratorio orbitante.

Pettit ha inventato il primo oggetto brevettato nello spazio, chiamato Capillary Beverage, Space Cup o Zero-G cup, che rende più facile bere bevande in assenza di gravità, ed è anche un celebre astrofotografo noto per aver catturato immagini uniche del cosmo.

“Una delle cose che mi piace fare con la mia astrofotografia è avere una composizione e una prospettiva diverse da quelle incentrate sulla Terra, in genere mostrando un orizzonte terrestre con l’atmosfera ai margini, il bordo, e poi una certa astronomia, astrofotografia, in relazione a ciò”, ha detto Pettit dalla ISS durante un’intervista del 3 aprile con l’astrofisico Neil deGrasse Tyson.

Pettit ha affermato che la sua fotografia riguarda la prospettiva di essere in orbita. “La Terra è incredibilmente bella quando si hanno i piedi ben piantati a terra, ed è bellissima dallo spazio”, ha detto l’astronauta. “Ed è difficile dire cosa sia più bello. Credo sia perché lo spazio è un’opportunità unica che cerchiamo di concentrarci sulla bellezza di essere in orbita. Se le persone vivessero tutta la vita in orbita, quando scendono sulla Terra, probabilmente penserebbero che quella sia la prospettiva più bella che abbiano mai visto”.

Pettit scatta le sue foto dalla cupola della Stazione Spaziale, una delle preferite dai membri dell’equipaggio per le sue sette finestre che si affacciano sulla Terra.

Nella gallery scorrevole in alto, alcune delle sue immagini più indimenticabili di cosa significhi vivere nello spazio, catturate negli ultimi sette mesi.

