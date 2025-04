Un vulcano “gigante” si sta svegliando: 300.000 abitanti in ansia: “corsa a mascherine, occhiali protettivi e nastro adesivo”

MeteoWeb

Il Monte Spurr, un colosso alto 3.374 metri situato in una remota zona dell’Alaska, sta dando segnali sempre più evidenti di un’imminente eruzione. A lanciare l’allarme sono gli esperti dell’Alaska Volcano Observatory (AVO), che parlano di “segnali chiari” di attività pre-eruttiva. La situazione è particolarmente critica per Anchorage, la città più grande dello stato, che si trova a soli 130 chilometri dal vulcano. Con circa 300.000 abitanti, il timore di una catastrofe è ormai palpabile. Le autorità locali stanno già distribuendo istruzioni alla popolazione su come proteggersi dalla cenere vulcanica, mentre nei negozi vanno a ruba mascherine, occhiali protettivi — perfino per gli animali domestici — e nastro adesivo per sigillare finestre e porte.

Secondo il rapporto dell’US Geological Survey, la cenere potrebbe contenere particelle taglienti di roccia e vetro naturale che rappresentano un grave rischio per le vie respiratorie, sia per gli esseri umani che per gli animali. Il livello di allerta è attualmente giallo, ma la situazione potrebbe rapidamente evolversi verso l’arancione o addirittura il rosso, indice di eruzione imminente.

Il vulcanologo Matt Haney, dell’AVO, ha dichiarato: “è come se avessimo una checklist dei segnali che precedono un’eruzione. E Mount Spurr sta spuntando tutte le caselle”.

La situazione

Le scosse sismiche di piccola entità, i cambiamenti nei gas vulcanici e l’elevata attività sotterranea sono solo alcuni degli indizi che suggeriscono che il vulcano si stia preparando a un’esplosione. In caso di eruzione, Anchorage potrebbe essere coperta da un denso strato di cenere, con conseguenze disastrose per la salute pubblica, i trasporti e le comunicazioni. Le autorità invitano i cittadini a restare in casa, sigillare gli ambienti e tenersi aggiornati attraverso i canali ufficiali.

Il vulcano Mount Spurr è già noto per una violenta eruzione avvenuta nel 1992, che provocò una nube di cenere talmente vasta da paralizzare il traffico aereo in tutta l’Alaska. La domanda ora è una sola: quando, non se. Il gigante addormentato si sta svegliando — e un’intera città trattiene il fiato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.