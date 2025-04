Zelensky denuncia: “Putin parla di tregua, ma bombarda con i droni Shahed”

MeteoWeb

“I droni Shahed nei nostri cieli rivelano il vero atteggiamento di Putin verso la Pasqua e verso la vita umana”. E’ quanto scrive Voldymyr Zelensky su X liquidando l’annuncia tregua di Pasqua da parte della Russia come “un altro tentativo di Putin di giocare con le vite umane”. “In questo momento gli allarmi per i raid aerei stanno suonando in tutta l’Ucraina, alle 17.15 gli attacchi dei droni russi sono stati individuati nei nostri cieli”, aggiunge, sottolineando che “l’antiaerea ucraina e l’aviazione stanno lavorando per proteggerci”. Putin ha annunciato l’entrata in vigore della tregua di Pasqua alle 18 ora di Mosca, le 17 in Italia.

