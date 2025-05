Accordo a tre per esportare energia verde: l’eolico offshore al centro dell’alleanza

MeteoWeb

Le principali compagnie elettriche di Singapore, Malesia e Vietnam hanno concordato di collegamenti esplorazioni di energia rinnovabile oltre i loro confini. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla Sembcorp Industries Ltd. di Singapore e ripresa da Bloomberg, l'”alleanza industriale” punterà a esportare energia verde, in particolare energia eolica offshore, dal Vietnam agli altri due Paesi. L’intesa giunge in un momento in cui l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) intensifica gli sforzi per connettere i suoi 10 paesi membri attraverso una rete elettrica regionale, considerazione fondamentale per raggiungere ambiziosi obiettivi climatici e rispondere alla forte domanda di settori come l’intelligenza artificiale ei data center. Tuttavia, la regione dovrà aumentare in modo significativo gli investimenti nella rete per accogliere le energie rinnovabili in rapida espansione.