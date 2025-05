Allarme ghiacciai: meno neve e più caldo, il 2025 segna un nuovo record di fusione | FOTO

MeteoWeb

Nel cuore delle Alpi si sta consumando un dramma silenzioso ma inesorabile. L’inverno 2024/2025, tra i più miti mai registrati secondo i principali centri climatici europei, ha lasciato i ghiacciai alpini in condizioni critiche: la copertura nevosa risulta fortemente ridotta, sia in termini di spessore che di durata. Le immagini raccolte sul campo e le misure ufficiali evidenziano un trend preoccupante, che si conferma anno dopo anno e che nel 2025 ha raggiunto livelli senza precedenti.

Hallstätter, il ghiacciaio simbolo della crisi: neve dimezzata in un solo anno

Un caso emblematico arriva dall’Austria, sul ghiacciaio di Hallstätter nel massiccio del Dachstein. Qui, il confronto tra le stagioni 2024 e 2025 è impietoso: lo spessore nevoso è passato da 7 a soli 3,6 metri, una riduzione che si avvicina al 50% in appena 12 mesi. Non si tratta di un’anomalia locale, ma di una testimonianza concreta di un deficit diffuso che interessa l’intero arco alpino.

Secondo le rilevazioni austriache, la media di innevamento stagionale si è ridotta di circa 2 metri rispetto ai valori storici, rendendo visibile il ghiaccio vivo già ad aprile: una condizione che anticipa la fusione estiva e compromette irrimediabilmente la rigenerazione del ghiacciaio.

Temperature elevate e scarse nevicate: le cause della perdita accelerata

A determinare questa situazione sono state in primis le temperature insolitamente alte registrate nei mesi invernali, unite a precipitazioni nevose fortemente inferiori alla norma. I dati della Svizzera parlano chiaro: a metà aprile 2025, la copertura nevosa a 2000 metri era appena al 36% dei valori medi pluriennali. Numerose stazioni di rilevamento hanno segnato nuovi record negativi di innevamento, delineando un quadro allarmante anche per i prossimi mesi.

Ma non basta: anche le poche nevicate avvenute nel corso dell’inverno sono state rapidamente vanificate da ripetute ondate di calore e, in alcune zone, da eventi di trasporto di polveri sahariane, che hanno abbassato l’albedo, accelerando ulteriormente lo scioglimento dei ghiacciai.

Adamello e altri ghiacciai italiani: perdite glaciali fino a 3 metri

La tendenza al peggioramento è confermata anche in Italia. Sul ghiacciaio dell’Adamello, uno dei più estesi dell’arco alpino, si sono registrate perdite di spessore glaciale fino a 3 metri nella porzione frontale. Altri ghiacciai hanno subito riduzioni comprese tra 1,5 e 2 metri, secondo i monitoraggi delle principali università e istituti glaciologici. Queste cifre non rappresentano eccezioni, ma si inseriscono in un trend negativo ormai consolidato, che riflette l’inevitabile avanzata della fusione permanente.

Estate 2025: previsioni ancora più cupe per i ghiacciai

A rendere ancora più allarmante il quadro è la previsione per l’estate in arrivo. I modelli climatici a lungo termine suggeriscono una stagione più calda della media, che potrebbe aggravare ulteriormente lo stato di salute dei ghiacciai. In assenza di una protezione nevosa sufficiente, l’esposizione prolungata del ghiaccio vivo ai raggi solari porterà a una fusione accelerata, con un bilancio di massa glaciale inevitabilmente negativo.

Conclusioni: una crisi senza precedenti, con effetti irreversibili

La riduzione documentata nel 2025 non è solo un segnale d’allarme, ma il sintomo evidente di una crisi strutturale che investe l’intero ecosistema alpino. Le “buche della neve” – strumenti di misura glaciologica – fotografano con precisione scientifica quanto stia avvenendo: i ghiacciai delle Alpi sono sempre più privi della loro riserva di neve e ogni estate che passa accelera un processo di perdita irreversibile.

Se la tendenza non verrà invertita, molti ghiacciai minori sono destinati a scomparire entro pochi decenni, con impatti diretti sulla disponibilità idrica, sull’ecosistema montano e sulla stabilità idrogeologica delle vallate alpine.