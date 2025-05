Allerta Meteo: burrasca di Maestrale e Tramontana in arrivo su Adriatico e Sud, raffiche fino a 80 Km/h e crollo termico

MeteoWeb

Tra la notte e le prime ore di giovedì 29 maggio 2025, l’Italia sarà interessata da un nuovo e rapido peggioramento delle condizioni meteo. Un impulso di aria fredda in discesa dal Nord Atlantico – già individuato nei principali modelli meteo nei giorni scorsi – attraverserà il nostro Paese portando instabilità marcata, in particolare sul versante adriatico e al Sud.

Cosa succederà: le regioni più colpite dal peggioramento

Questa nuova fase di maltempo si manifesterà come una rapida ma intensa incursione fresca e instabile, accompagnata da temporali anche forti, locali grandinate e da una ventilazione sostenuta. Le aree più esposte saranno:

Puglia

Basilicata

Campania

Calabria

Settori orientali di Abruzzo e Molise

Sarà dunque l’Adriatico centro-meridionale e il comparto meridionale italiano a sperimentare i fenomeni più severi, in un contesto dominato da forti venti di Maestrale e Tramontana.

Vento forte e temperature in calo: i dettagli

Il fronte freddo, nel suo transito sull’Italia, sarà accompagnato da una significativa intensificazione del vento. Già nel corso delle prossime ore si noterà un rinforzo eolico che diventerà più evidente tra la sera e la notte, con raffiche fino a 70 km/h, e punte di 80 km/h sulle isole Tremiti e lungo le coste esposte.

Questa ventilazione, oltre a generare condizioni avverse per la navigazione marittima, contribuirà a un repentino calo termico, che sarà particolarmente evidente nella giornata di giovedì 29 maggio, soprattutto nelle zone interne e lungo la dorsale appenninica.

Un colpo di coda instabile… ma il sole non tarderà a tornare

Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, quello previsto tra il 28 e il 29 maggio sarà l’ultimo impulso instabile legato alla circolazione depressionaria in quota. A partire da sabato 31 maggio, infatti, un promontorio di alta pressione subtropicale tornerà a espandersi verso l’Italia dal Nord Africa, riportando condizioni più stabili e soleggiate.

Il ritorno dell’anticiclone comporterà non solo una progressiva attenuazione del vento, ma anche un graduale aumento delle temperature, con valori che si porteranno nuovamente sopra la media stagionale, specie sulle regioni centro-meridionali e sulle due Isole Maggiori.

Conclusioni: ultimi scossoni prima dell’estate

Il passaggio di questa goccia fredda nordatlantica segna un breve ma significativo break instabile prima del consolidamento di una fase meteo più tipicamente estiva. I cittadini delle aree interessate sono invitati a prestare attenzione a temporali improvvisi, possibili grandinate e al vento forte, specie se si trovano in mare o in zone esposte.

Già dal weekend, il tempo tornerà a migliorare sensibilmente su tutta la Penisola, ponendo le basi per l’avvio della prima vera fase stabile e calda dell’estate 2025, anche se non duratura.

