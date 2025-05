Allerta Meteo Calabria, domani scuole chiuse a Catanzaro

MeteoWeb

In considerazione dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione Civile regionale, è stata disposta l’ordinanza di chiusura delle scuole a Catanzaro per la giornata di domani, venerdì 16 maggio. L’ordinanza riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche. Lo rende noto il Comune,

Date la previsione di precipitazioni intense – già dal pomeriggio di oggi – il Comune raccomanda la cittadinanza a prestare la massima prudenza e attenzione negli spostamenti e ad evitare il transito lungo aree critiche come sottopassi, ponti, attraversamenti fluviali, lungomare.

